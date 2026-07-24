Una bebé de 18 meses fallece tras permanecer olvidada durante siete horas en el minibús de una guardería

Una niña de 18 meses ha fallecido en la localidad de Aldama, Portugal, tras permanecer olvidada durante varias horas en el interior de un minibús que pertenecía a la guardería. Las autoridades investigan las circunstancias de esta tragedia para esclarecer cómo pudo ocurrir y determinar si se produjo algún fallo en los protocolos de seguridad.

La menor, llamada Sofía, fue recogida por el minibús a primera hora de la mañana para ser trasladada al centro infantil. Sin embargo, no llegó a bajar del vehículo y pasó en el interior aproximadamente siete horas.

La alerta se dio poco antes de las 16:00 horas, cuando su madre acudió a la guardería y comprobó que no había rastro de la niña. Tras no localizarla en las instalaciones, la menor fue encontrada en el interior del vehículo que la había trasladado esa misma mañana y que permanecía aparcado en una avenida de Aldama.

Los servicios de emergencias realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida y solo pudieron certificar su fallecimiento.

La familia de Sofía exige explicaciones para conocer cómo pudo producirse una situación que acabó con la vida de la pequeña. Su abuela declaró a medios portugueses que la menor "fue dejada en una institución distinta de la guardería" y señaló al conductor del vehículo como presunto responsable de lo sucedido.

Las altas temperaturas en el interior del minibús

En el momento de los hechos, la temperatura en el exterior era de 27º. Sin embargo, los expertos advierten que el interior de un vehículo estacionado puede alcanzar temperaturas muy superiores en poco tiempo, siendo un entorno peligroso, sobre todo para los más pequeños.

Por el momento no se ha informado de detenciones ni de la presentación de cargos. No obstante, la Policía Judicial de Portugal se ha hecho cargo de la investigación para determinar si existió algún tipo de negligencia por parte de los responsables del transporte escolar.

Este caso se suma a otros ocurridos en Europa en los últimos años y vuelve a poner el foco sobre los riesgos de dejar a menores en el interior de vehículos, especialmente durante episodios de calor.