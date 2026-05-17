Bardem carga en Cannes contra el "puto comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu y Putin

Javier Bardem ha cargado en el Festival de Cannes contra el "puto comportamiento masculino tóxico" de Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin, a los que ha acusado de "crear miles de muertos". Además, ha advertido que los que están haciendo las listas negras contra intérpretes que apoyan a Gaza, como es el caso del actor español, son "los que sufrirán consecuencias en términos públicos y en el nivel social". "Los machos alfa van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte'. Es un puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos", ha afirmado el actor.

Sobre este asunto, Bardem ha afirmado que no puede "corroborar" que existan estas listas pero que, si las hubiese, "las daría con nombre y apellidos". Además, este tema sobre que el actor ha hablado durante la rueda de prensa de 'El ser querido', película de Rodrigo Sorogoyen que opta a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, ha reconocido que el miedo existe por sufrir consecuencias profesionales. Sin embargo, dice que para él lo importante es "poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno".

Bardem además ha asegurado que el genocidio en Gaza "se ha cometido y se sigue haciendo" por lo que ha advertido que aquellos que lo justifican, ya sea con silencio o apoyo, están respaldando el "genocidio". No obstante, el actor ha desvelado que, al contrario de lo que se puede pensar, está recibiendo "multitud de ofertas en Estados Unidos, Europa y en Sudamérica", lo que le hace pensar que "la narrativa está cambiando".

Bardem sobre España: "Vengo de un país muy machista"

El actor se ha referido también al auge de la violencia en la sociedad y ha señalado que procede de un país "muy machista" en el que se han normalizado las víctimas por violencia de género. "Vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, lo cual es horrible", ha afirmado Javier Bardem.

En este sentido, ha explicado que este problema social también afecta a Trump, Putin y Netanyahu, quienes considera que poseen un "comportamiento masculino tóxico". El actor ha explicado que se debe asegurar que las generaciones más jóvenes sigan pensando y aplicando la razón. "Necesitan entender, verificar la información, y si no lo hacen, es muy peligroso. En España estamos sufriendo este mismo fenómeno", ha concluido Bardem.