La ayuda de hasta 100 euros para comprar gafas y lentillas: quién puede pedirla y cuáles son los requisitos

La segunda fase del Plan VEO, puesto en marcha por el Gobierno hace ocho meses, acaba de arrancar. Según el Ejecutivo, hasta 454.650 personas se han beneficiado de esta ayuda de 100 euros, por lo que han decidido ampliar el presupuesto en más de 23 millones de euros, hasta llegar a los 73 millones.

En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Sanidad, Mónica García, se han superado "todas las expectativas", de ahí la decisión de ampliar el tiempo para pedir esta ayuda. Además, señalan que hasta uno de cada tres alumnos con malos resultados podría tener un problema visual no diagnosticado.

Sin embargo, no todas las personas pueden beneficiarse de esta ayuda.

Edad y requisitos para acogerse al Plan Veo

El Plan Veo está dirigido a niños y niñas de hasta 16 años inclusive, que podrán solicitar la ayuda de 100 euros una vez al año. En el caso de las lentillas, esa cantidad está previsto que cubra las unidades y el líquido para todo un año.

También pueden solicitar la ayuda los niños y niñas de hasta 16 años o menos con seguro privado a través de las mutualidades MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

Cómo pedir la ayuda

Pedir la ayuda del Plan Veo solo puede hacerse de manera presencial en un establecimiento de óptica que participe en el Plan Veo, tal y como explica el Ministerio de Sanidad en su web. Hay dos formas de solicitar la ayuda en función de su edad:

Hasta cinco años inclusive: primero hay que obtener una prescripción médica, a través del Sistema Nacional de Salud o el servicio de oftalmología del sistema sanitario privado. Después, con esta prescripción debe acudir a una óptica adherida al Plan Veo y elegir las gafas o lentillas que desee. Si el producto elegido tiene un coste igual o inferior a 100 euros, la ayuda lo cubre todo; si es superior, la persona tendrá que abonar la diferencia.

primero hay que obtener una prescripción médica, a través del Sistema Nacional de Salud o el servicio de oftalmología del sistema sanitario privado. Después, con esta prescripción debe acudir a una óptica adherida al Plan Veo y elegir las gafas o lentillas que desee. Si el producto elegido tiene un coste igual o inferior a 100 euros, la ayuda lo cubre todo; si es superior, la persona tendrá que abonar la diferencia. Entre 6 y 16 años inclusive: deben solicitar la prescripción médica al igual que los niños de menor edad o pueden pedírselo al propio profesional sanitario de la óptica. El resto de pasos son exactamente iguales que en el punto anterior.

En ambos casos, los niños y niñas menores de edad deben ir acompañados de sus progenitores o tutores legales y deben aportar en la óptica los siguientes documentos:

Documento acreditativo de derecho a asistencia sanitaria pública (código CIPA de la tarjeta)

Prescripción del problema

DNI del niño o niña

DNI del padre, madre, tutor

Documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria privada

En la propia web del Ministerio también se puede consultar qué ópticas pertenecen al Plan Veo. A día de hoy hay 7.803 ópticas en toda España (el 74% del total) que participan en el Plan Veo y un total de 13.600 ópticos que participan.