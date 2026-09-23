La autopsia confirma la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere

La actriz Hayden Panettiere falleció por una sobredosis accidental provocada por un cóctel de medicamentos que incluyó el fentanilo, según ha confirmado la autopsia, informó este martes la oficina forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur.

Otras drogas encontradas en su organismo, además del fentanilo, fueron el precursor sintético 4-ANPP, el psicotrópico alprazolam, el relajante metocarbamol y el antipsicótico quetiapina, explicó la oficina forense, que afirmó que la autopsia no reveló "ningún signo de traumatismo" que hubiera contribuido a la muerte de la intérprete que se hizo famosa por su papel de la animadora en la serie televisiva "Heroes" (2006-2010).

La combinación del fentanilo con las sustancias fue letal

El fentanilo, un potente opioide sintético utilizado para aliviar el dolor y también como anestésico, combinado con el resto de las sustancias habría resultado letal, según los resultados de la autopsia, que confirman así las informaciones publicadas hace unos días por medios estadounidenses.

En el cuerpo de Panettiere se encontraron 4-ANPP, un precursor del fentanilo que se encuentra habitualmente en algunas drogas ilegales; alprazolam, un medicamento para la ansiedad disponible bajo la marca Xanax; metocarbamol, un relajante muscular (que requiere receta para su compra) y quetiapina, un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor.

La muerte de la actriz, el pasado 16 de agosto

La actriz, de 36 años, falleció el pasado 16 de agosto en el apartamento de su novio, el actor Brian Hickerson, en la localidad de Greenville (Carolina del Sur). Las causas de la muerte estaban siendo investigadas desde entonces, aunque las autoridades descartaron pronto que hubiera indicios de violencia.

Según una información publicada en su momento por la revista People, durante la llamada realizada a los servicios de emergencia cuando se encontró inconsciente a la intérprete se escuchó hablar de una "sobredosis" y de un "paro cardíaco".

Hickerson y el hermano de éste se encontraban en la residencia cuando las autoridades declararon muerta a la actriz. El novio entregó a los investigadores una bolsa con medicamentos, según las autoridades citadas por la revista angelina.

Panettiere vivía en Los Ángeles, pero Hickerson es oriundo de Greenville, lugar que la actriz, nacida en Nueva York, visitaba con frecuencia.