La Audiencia de Madrid exculpa al Real Madrid del exceso de ruido en los conciertos del Bernabéu

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SL y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ilícito penal alguno en relación al exceso de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, anunció este miércoles la entidad madridista.

La sección tercera de la Audiencia de Madrid ha estimado íntegramente los recursos del club y de su director general, a los que se adhirió el Ministerio Fiscal, para el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal, según el club.

La entidad señaló en un comunicado que la Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente, conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011.

"El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L", apuntó el club.

El Real Madrid y Sánchez presentaron recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que el pasado enero ordenó la tramitación de las diligencias por procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, por entender que había delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.

Las quejas de los vecinos

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior.

El listado incluía recitales de artistas como Taylor Swift, Manuel Carrasco, Karol G o Duki, además de espectáculos como La Velada del Año, promovida por el 'streamer' Ibai Llanos.

La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

El juzgado rechazó investigar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, contra quienes también se dirigía la querella.