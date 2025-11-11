El Santiago Bernabéu se prepara para mitigar el ruido de la NFL y los mini-conciertos: graban a operarios trabajando

El próximo domingo se disputará el duelo de la NFL entre los Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid. Un partido histórico que contará con diversos espectáculos, además de un mini concierto en el descanso.

El estadio ya se está preparando para la gran ocasión, poniendo especial interés en reducir el ruido, aunque no es la única modificación, pues los fondos del terreno de juego también se han visto modificados. Este cambio persigue adecuar las medidas que exige el fútbol americano, por lo que han convertido las primeras filas de los fondos en retráctiles para así conseguir ganar el espacio necesario. Respecto a las labores de insonorización, el Bernabéu trabaja ya con distintos tipos de paneles para tapar la zona del 'sky-walk' y reducir el ruido exterior.

"Estamos encantados de traer la NFL a España para nuestro primer partido en Madrid. La liga, junto con nuestros clubes y socios, aterrizará en Madrid con emocionantes eventos y experiencias gratuitas para que los aficionados disfruten durante toda la semana, celebrando este momento tan especial de nuestra historia antes del encuentro en el Bernabéu el domingo 16 de noviembre", ha explicado Rafa de los Santos, director de 'NFL España'.

Otras actividades en la ciudad

Los Miami Dolphins, que ejercerán en este histórico partido de equipo local, establecerán su 'Fan Zone' en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16, aunque ya desde el pasado lunes y hasta el domingo, los aficionados también pueden visitar el 'Collins Irish Tavern', su sede oficial y que acogerá una animada fiesta durante el día del partido. Los Washington Commanders, por su parte, organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el 'Irish Rover' y el 16 de noviembre en el 'James Joyce Irish Pub' antes del partido.

Además, se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos, y habrá meninas repartidas por la ciudad y decoradas con motivos de la NFL, Dolphins y Commanders, como homenaje a uno de los símbolos de Madrid.

Por otro lado, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos y acogerá la primera edición del evento de eSports 'Madden NFL 26 International: Madrid Challenge'.

Partidos de la NFL Academy

También tendrán lugar otras actividades, como es el caso del Estadio de Vallehermoso, que acogerá el viernes 14 y el sábado 15 los primeros partidos del programa NFL Academy', que se enfrentará a la Friendship Bowl Academy de México y al Madrid Team de España, respectivamente, como parte del 'Madrid Jamboree', organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano.

Además, como parte del Programa de Mercado Global, la NFL otorga derechos de marketing internacional a sus franquicias para expandir su marca más allá de Estados Unidos. En este sentido, los Kansas City Chiefs también celebrarán una serie de eventos para los fans en su espacio 'Chiefs House' del jueves 13 al sábado 15 de noviembre en el Hotel Pestana CR7 Gran Vía, con la presencia de la leyenda del equipo Dante Hall y la presentación de su nueva mascota española, KC Lobazo.