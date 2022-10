Asocian el uso de productos químicos para alisar el pelo con un mayor riesgo de cáncer de útero

Un nuevo estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos muestra que las mujeres que utilizan productos químicos para alisar el pelo corren un mayor riesgo de padecer cáncer de útero. Los investigadores no han hallado ninguna relación entre el cáncer de útero y otros productos capilares como pueden ser tintes, decolorantes, mechas o permanentes.

La investigación ha contado con 33.497 mujeres estadounidenses de entre 35 y 74 años, que ya se encontraban dentro del "Sister Study", un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental (NIEHS) que trata de identificar los factores de riesgo del cáncer de mama entre otras afecciones. Estas mujeres han sido monitorizadas durante casi 11 años, y en el transcurso del experimento han sido diagnosticados 378 casos de cáncer de útero.

Los científicos han descubierto que las mujeres que aseguraron haber utilizado de manera asidua, más de cuatro veces en el año anterior, productos para alisar el cabello tenían el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de útero en comparación con las que no utilizaban estos artículos.

La doctora Alexandra White, jefa del grupo de Medio Ambiente y Epidemiología del Cáncer del NIEHS y autora principal del nuevo estudio, confirmó los datos señalando que el "1,64% de las mujeres que nunca habían utilizado planchas para el pelo desarrollarían cáncer de útero a los 70 años" aunque en usuarias frecuentes este porcentaje se dispararía hasta el 4,05%. "Esta tasa de duplicación es preocupante. Sin embargo, es importante poner esta información en contexto: el cáncer de útero es un tipo de cáncer relativamente raro", aseguró White.

La incidencia cambia según la raza

El cáncer de útero representa cerca del 3% de todos los casos de cáncer, siendo el tipo más común en lo que se refiere al sistema reproductivo femenino con 65.950 nuevos casos estimados en los Estados Unidos en lo que va de año. Los estudios demuestran que la incidencia ha aumentado en el país angloparlante, y afecta de manera especial a las mujeres negras.

Según apunta el estudio, publicado en el Journal of the National Cancer Institute, aproximadamente el 60% de las participantes que declararon haber utilizado planchas en el año anterior eran mujeres negras. Aunque la investigación no reveló que la relación entre el uso de planchas para el pelo y la incidencia del cáncer de útero fuera diferente según la raza, los efectos adversos para la salud podrían ser mayores para las mujeres negras debido a la prevalencia de su uso.

El doctor Che-Jung Chang, autor del nuevo estudio y miembro de investigación de la rama de Epidemiología del NIEHS subrayó que la mayor frecuencia de uso que mostraban las mujeres negras podría estar detrás de estos resultados. "Dado que las mujeres negras utilizan con más frecuencia productos para alisar o relajar el cabello y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos resultados pueden ser aún más relevantes para ellas", confirmó Chang.

El peligro yace en las sustancias químicas

Los resultados coinciden con estudios anteriores que muestran que los alisadores pueden aumentar el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas en las mujeres. En 2020, científicos del NIEHS encontraron una correlación entre el uso de tintes permanentes y alisadores químicos y el aumento en el riesgo de sufrir cáncer de mama.

Los investigadores evitaron recoger información sobre marcas o ingredientes de los productos capilares utilizados por las mujeres, aunque se ha encontrado que las sustancias químicas halladas en alisadores, como parabenos y bisfenol A, podrían estar contribuyendo directamente al aumento en el riesgo de padecer cáncer de útero. La exposición a sustancias químicas por el uso de productos capilares, como pueden ser las planchas, podría agravar la situación pudiendo provocar quemaduras y lesiones.

"Hasta donde sabemos, éste es el primer estudio epidemiológico que examina la relación entre el uso de las planchas y el cáncer de útero", afirmó White. "Se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero, y para identificar los productos químicos específicos que pueden estar aumentando el riesgo de cánceres en las mujeres".