crisis migratoria

Las asociaciones que acogen a niñas y mujeres en Ceuta denuncian en Más de uno que "la situación es absolutamente alarmante"

La asociación Sidi Embarek acoge a niñas y mujeres migrantes para protegerlas de las agresiones que puedan sufrir en la calle entre los miles de migrantes que ocupan el espacio público de Ceuta. Abdellah Mustafa relata en Más de uno el "infierno" que viven estas menores.

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Mónica Muñoz

Madrid |

Las asociaciones que acogen a niñas y mujeres en Ceuta denuncian en Más de uno que "la situación es absolutamente alarmante"
ondacero.es

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha cifrado en 21 las agresiones sexuales cometidas en Ceuta durante la crisis migratoria, cinco de ellas con penetración y un intento no consumado, por las que están siendo investigados cinco presuntos agresores.

Sin embargo, la Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales , cinco de ellas violaciones, de las cuales nueve víctimas son menores de edad de entre 14 y 17 años, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.

Estos son los datos oficiales de los que hay denuncia, pero se presume que las agresiones sean muchas más y que las menores y mujeres afectadas no se atrevan a denunciarlas. En Más de uno, Abdellah Mustafa de la asociación Sidi Embarek que acoge y protege a estas mujeres asegura que le consta que hay mujeres que no se atreven a denunciar y que desde su organización les invitan a hacerto.

Mustafa señala que "la situación es alarmante" y lamenta la pobre respuesta que se está dando desde las instituciones, "honestamente no veo una solución rápida", admite y reclama una solución inmediata.

Relata que las mujeres que acuden a su asociación cuentan que han pasado días de infierno en la calle al dormir junto a miles de personas. Desde la asociación apuntan que se da la paradoja de que precisamente el hecho de que hayan estado en la calle junto a tantas personas ha evitado en muchas ocasiones la agresión.

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