Así es la vida actual de Albert Rivera: nueva etapa en la televisión y alejado de la política

El que fuera líder de Ciudadanos y una de las figuras más visibles de la políticaespañola sigue sorprendiendo con su capacidad de reinvención. Albert Rivera, tras protagonizar una de las carreras políticas más intensas y mediáticas de la última década y retirarse de la vida parlamentaria en 2019 tras la debacle de su partido, ha optado por dar un giro radical a su trayectoria.

Ahora, lejos de los debates políticos, renueva su perfil apostando por la televisión y nuevos proyectos personales, abriendo una etapa inédita en su vida pública.

De la política al ámbito académico y mediático

Tras dejar Ciudadanos, Rivera se volcó en nuevas áreas lejos del Congreso. Primero se implicó en el sector privado, como miembro de un despacho de abogados y luego cofundador de una consultora especializada en comunicación y liderazgo empresarial.

Más tarde, asumió la dirección académica en UTAMED, una institución donde diseña programas expertos en oratoria y gestión de equipos, transmitiendo conocimientos desde su experiencia política y como conferenciante. Rivera, además, participa frecuentemente en foros de liderazgo y eventos empresariales, dando charlas sobre negociación y gestión.

Nueva rutina personal y sentimental

Ahora mantiene una vida más privada junto a Carla Cotterli, influencer y empresaria, alejándose del ruido mediático y priorizando su papel como padre. Rivera reconoce que la paternidad le ha dado una perspectiva renovada y mayor equilibrio, permitiéndole disfrutar más de sus hijas y de los pequeños momentos del día a día. Según se ha sabido, las relaciones con Malú son cordiales y discretas, centradas en el bienestar de la niña.

Un debut televisivo bajo la lupa

El aterrizaje de Rivera en 'Espejo Público' ha generado gran expectación. Algunos sectores de la audiencia han expresado sus reservas ante su estilo y sus primeras intervenciones, que no han pasado inadvertidas ni para sus críticos ni para quienes celebran la frescura de la propuesta. El programa, liderado por Susanna Griso y con una renovada plantilla de colaboradores, confía en la visión de Rivera para aportar análisis político sin caer en la confrontación partidista.

"El observatorio con Rivera busca analizar la actualidad desde la experiencia y con otro ritmo, lejos de la política de siempre", declaró en su estreno.