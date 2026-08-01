Así es la barrera de contención que el Gobierno va a instalar en El Tarajal

El Gobierno ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón de El Tarajal, tras una noche de "tranquilidad", tal y como han informado fuentes gubernamentales. De las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente la frontera, más de 48.000, es decir, la práctica totalidad, ya han regresado a Marruecos.

Así las cosas, desde las 7:50 horas ha comenzado la instalación de las barreras de contención en el espigón de El Tarajal. Lo más destacado es una barrera neumática de 500 metros de longitud, cuya altura en superficie va de 30 a 70 centímetros, y una parte sumergida de hasta un metro de seguridad.

Esta estructura está combinada con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada. Asimismo, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar en todo momento la protección de la barrera neumática.

Permitirá las devoluciones en caliente y cumplir con la normativa europea

De esta forma, será posible llevar a cabo las conocidas "devoluciones en caliente de migrantes que accedan irregularmente a territorio español a través del mar", dando así respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, tal y como confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia desde la ciudad autónoma.

El Ejecutivo ha confirmado que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y que no se han producido nuevas entradas al territorio. Algunos migrantes han explicado a Europa Press que se enteraron por Instagram de que había personas cruzado a España, y siguieron su ejemplo.

Así las cosas, el número de cadáveres recuperados en aguas del Mediterráneo ha ascendido a 67, según ha informado la Guardia Civil. En als últimas horas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recuperado 10 cuerpos y no descartan que las cifras aumenten.

La Policía no dice nada

Ahmed y Youssef, dos jóvenes de 20 y 21 años provenientes de la localidad marroquí de Chauen han trasladado a Europa Press que era fácil cruzar, descartando que alguna mafia les motivara a hacerlo. "En Marruecos no hay trabajo o los salarios son bajos, a mí me pagan 3.000 dirhams al mes (unos 280 euros)", ha narrado Youssef. Además, ha asegurado que van a volver porque han visto que "la Policía no dice nada".

Por contra, los feriantes han comenzado a abandonar Ceuta después de que el Ayuntamiento anunciara la suspensión de las fiestas patronales, que comenzaban este sábado hasta el próximo 8 de agosto. El Ayuntamiento justificó esta decisión debido al "escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que había generado la llegada de miles de personas de forma irregular.