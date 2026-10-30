Amón, sobre el respeto a las víctimas: "Hay que empezar por el respeto al maquinista"

Rubén Amón ha tomado el testigo de Paco Marhuenda durante la tertulia de Más de uno en la que se ha hablado, entre otras cuestiones, del respeto a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda. El periodista ha dicho que el respeto a las víctimas empieza por el maquinista del AVE, "cuya voz y testimonio han sido violados y violentados en el contexto de una reconstrucción editada".

Un ejercicio de "cinismo político"

Una reconstrucción de la que ni siquiera sabemos "cómo son los extremos y las condiciones de esas conversaciones" que se están utilizando como "prueba de cargo" para "apuntalar" la "perversión que tiene este proceso". Porque, ha explicado que "primero se ha decidido la conclusión y, a partir de ahí, se desarrolla la investigación" en un "ejercicio de cinismo político que resulta particularmente estomagante y que viene alimentándose como si la consolidación del error humano no fuese precisamente el problema que reviste esta catástrofe".

El periodista ha dicho que esta catástrofe "no se explica sin un error humano", pero que tampoco se puede explicar por dicho error humano. Y ahí entra en juego la tecnología, "que ha venido a desatendernos y a mostrarnos un esquema de vulnerabilidad que produce estupor cuando escuchamos los testimonios de Puente después de la tragedia de Adamuz". Ahí, ha contado Amón, el ministro estaba "predisponiendo" lo que había sucedido en esa "transición tecnológica, ese software que los trenes no terminan de asimilar, mientras el tiempo obliga a ir cambiando las condiciones de seguridad".

"Los medios de nuestro esquema ferroviario han sido desatendidos"

"Sabemos que han caído los extremos de seguridad y de mantenimiento y sabemos que el dinero y los medios que requiere nuestro aparatoso esquema ferroviario han sido desatendidos y estamos repitiendo los mismos argumentos que podríamos haber utilizado hace nueve meses y esto produce una situación desesperante", ha explicado.

Porque, para Amón, "el error humano sitúa precisamente el problema". Y el problema es la ausencia de una alternativa tecnológica que "no nos ponga a expensas de la falta de comunicación o pericia que pueda tener un operario en situaciones de gestión tan estresantes": "Solo faltaba que dependiéramos o no de la ecuanimidad de un empleado a quien hemos desnudado la dignidad poniendo su voz antes de estrellarse".

Sobre la filtración de los audios: "Indecente en el plano moral y ético"

De esta manera, critica la filtración de los audios con las conversaciones entre los maquinistas del AVE y del Iryo y el centro de control de Atocha: "Yo creo que es indecente en el plano moral, en el ético y, por eso (Puente), tiene que dimitir. No porque quede poco o más tiempo, sino por un automatismo de higiene democrático".

En su opinión, "una dimisión alerta sobre la trascendencia de esta desgracia, sitúa el foco en un estado de garantía para afrontar el problema sabiendo que hay unos costes políticos indiferentes o no a la responsabilidad explícita": "Yo no estoy acusando a Puente de este desastre. Lo estoy acusando del desahogo en el que se ha desenvuelto y de las garantías que nos ofreció hace meses respecto a la credibilidad de un sistema que se le ha caído entre las manos".