Un amigo personal del papa León XIV desvela cómo le convenció para que se hiciera del Real Madrid

La visita del papa a Madrid está dejando momentos para la historia, como su discurso en el Congreso, la misa ante más de un millón de personas en Cibeles o la entrega de la Rosa de Oro a la catedral de la Almudena. Si bien, hay otros detalles no menos importantes que también han sido objeto de comentario.

Desde que se supo que León XIV iba a hacer un acto en el Santiago Bernabéu, muchos comentaban acerca del equipo de fútbol preferido del Pontífice. Él mismo, en el avión que le trajo a España dijo a los periodistas que era del Real Madrid. Ha sido un amigo personal de León XIV, Miguel Ángel Martín, el que ha desvelado en el programa Y ahora sonsoles cómo le hizo madridista: "Él siempre decía: 'Yo soy del Real Madrid por Miguel Ángel'", ha comentado entre risas.

Miguel Ángel ha recordado que el papa es de Chicago y que allí "no entienden de fútbol". El interés de León XIV por este deporte comenzó cuando llegó a Roma para estudiar. Cabe destacar que en Italia el fútbol es tan popular como España. "Allí se hizo de la Roma", ha comentado el amigo de Robert Prevost.

Los partidos de Champions del Real Madrid

Veían muchos partidos, sobre todo de Champions y, aprovechando que Miguel Ángel es del Real Madrid, este no perdía la oportunidad de decirle: "Tú tienes que ser madridista, tú tienes que ser del Real Madrid", a lo que León XIV respondía "sí, sí, sí". Aunque siempre bromeaban con ello, el amigo le insistía en que "dijeran lo que le dijeran" no tenía que cambiar de opinión, por eso León XIV siempre dice "yo soy del Real Madrid por Miguel Ángel".

Antes de comenzar el acto del Bernabéu, León XIV ha tenido la oportunidad de hacer una visita al museo del Real Madrid y a la sala de las 15 Champions. Allí le ha recibido el presidente, Florentino Pérez, que le ha entregado una camiseta de la próxima temporada, con el nombre Robert F. Prevost y el número 1 serigrafiados, además de una réplica del Santiago Bernabéu. El papa, por su parte, le ha entregado una medalla.

Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre

El acto en el Bernabéu ha tenido una marcada presencia del fútbol, aprovechando el escenario. Antes de que el papa hablara, un grupo de jóvenes ha recreado un partido de fútbol en el que han marcado varios "goles por la Iglesia" mientras los periodistas Manolo Lama y Paco González narraban las jugadas.

El papa León XIV es recibido por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez | EFE/Realmadrid.com/David S. Bustamante

León XIV ha respondido en su discurso también con alusiones al fútbol: "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha dicho dirigiéndose al arzobispo de Madrid, José Cobo.