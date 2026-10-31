La amenaza de disturbios de Blocus se salda con mil identificados y 63 denuncias en Barcelona y sin incidencias reseñables en el resto de España

Unas mil personas han sido identificadas y 63 denunciadas por parte de los Mossos y de la Guardia Urbana en Barcelona, todas relacionadas con el grupo digital Blocus, que había convocado nuevos disturbios en el centro de la ciudad condal, aunque finalmente el día se ha desarrollado sin incidencias.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar lo ocurrido hace una semana. Esas 63 denuncias se corresponden con el decomiso de herramientas o utensilios susceptibles de ser empleados en saqueos a comercios o para provocar incidentes.

Tarde tranquila en Barcelona , pero Collboni pide no bajar la guardia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado que la tarde haya transcurrido con "tranquilidad", aunque ha pedido no rebajar la guardia, porque los altercados se pueden repetir. En una comparecencia ante los medios ha destacado que los Mossos y la Guardia Urbana han desplegado "uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad".

También ha comentado que, entre las actuaciones que se han llevado a cabo para prevenir incidentes, se han retirado más de 200 contenedores del espacio público, se han anulado unas 30 estaciones de Bicing del centro de la ciudad, se han modificado líneas de bus y se han clausurado vestíbulos del Metro.

Aun así, Collboni ha advertido de que la amenaza sigue "plenamente vigente" en las próximas horas y ha asegurado que los comportamientos del sábado pasado no quedarán impunes: "Quien la hace, la paga". Además, ha agradecido la cooperación y la corresponsabilización de los comerciantes del centro de Barcelona, que han tapiado sus tiendas.

En Valencia, la Palma y Madrid tampoco ha habido incidentes

Por su parte, Valencia también ha vivido una tarde sin incidentes reseñables. El centro de la ciudad permanece custodiado por un dispositivo de seguridad que estará activo hasta primeras horas del domingo. Desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la Policía Nacional han indicado a EFE que la situación está tranquila, aunque algunos grupos de jóvenes que caminaban por el entorno de la plaza de toros han sido identificados por la Policía, que también ha realizado registros de la indumentaria.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que habrá "tolerancia cero" ante cualquier acto vandálico o violento y "no quedarán impunes" aquellos que destrocen la ciudad, y ha pedido responsabilidad y facilitar el trabajo del dispositivo policial. Los comercios del centro de València comenzaron ayer a proteger sus escaparates con tablones de madera y recibieron recomendaciones por parte de la Policía, que estará en permanente contacto con ellos para atender cualquier circunstancia que se presente.

En La Palma, la segunda convocatoria de Blocus ha quedado sin respuesta y la Plaza de España de la ciudad ha podido pasar las horas dentro de la normalidad y de la tranquilidad que acostumbra. En un principio, la convocatoria difundida en redes sociales animaba a acudir a la plaza de España a las 19.30 horas, aunque también se habían publicado carteles que situaban el inicio de la protesta a las 18.00 horas.

Poco después de las 17.00 horas, el perfil de Instagram ha modificado la ubicación de la convocatoria y la ha trasladado a la plaza del Olivar. Sin embargo, durante la tarde no ha habido movimiento significativo de los supuestos manifestantes en ninguna de las dos plazas citadas.

En Madrid, los comercios de la conocida como 'milla de oro' han protegido sus escaparates o, con incluso, operarios instalando paneles de madera. Además, algunos establecimientos han adelantado el cierre comercial a las seis o a las tres de la tarde. E, incluso, el miedo a Blocus ha llevado a algunos de los acampados en Sol a abandonar la plaza ante la amenaza de disturbios.

El Consistorio había anunciado un despliegue de 1.700 agentes en la ciudad. Los agentes han realizado algunos registros en las zonas donde estaban previstas las movilizaciones, pero no ha habido incidentes. Tampoco en Zaragoza, Bilbao, Sevilla o Granada.

Al menos 11 detenidos relacionados con Blocus

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a al menos 11 personas en distintas partes de España por su presunta vinculación con los canales del movimiento Blocus y con las convocatorias de disturbios y saqueos difundidas antes de Halloween. Los arrestos se han producido en Cataluña, la Comunitat Valenciana, Tenerife, Málaga y Bilbao.

Entre los detenidos figuran el presunto fundador e impulsor de Blocus España, arrestado en Picanya (Valencia) y posteriormente ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza, y un menor de 17 años, detenido en València como presunto creador de los canales "Blocus Vlc".