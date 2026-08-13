Alerta tras el eclipse solar: los hospitales registran un aumento de casos por daños oculares

El eclipse solar ha llenado de felicidad a millones de personas que en la tarde ayer no quisieron perderse uno de los eventos astronómicos más importantes de la última década. No obstante, no todo han sido buenas noticias tras el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.

Y es que diversas comunidades alrededor de la península han registrado en las últimas horas un aumento de los casos por daños oculares. En concreto, los servicios de Oftalmología de regiones como Murcia, Euskadi, Valencia, Andalucía, Galicia, Baleares y la Comunidad de Madrid han tenido que atender a varios ciudadanos, aunque la gran mayoría llegaban sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad.

Tras el fenómeno histórico acontecido en nuestro país, más de 650 personas han sido atendidas en hospitales y centros de salud por lesiones oculares atribuidas al eclipse.

Madrid registra más de 70 casos

Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9:00 horas de este jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Del total de atenciones contabilizadas, 77 se llevaron a cabo en centros hospitalarios de la región, 18 correspondieron al Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) y seis fueron registradas en Atención Primaria.

Euskadi y Murcia, las otras regiones con más casos registrados

Otra de las regiones que más casos ha registrado ha sido Euskadi, con 58 personas atendidas por dolencias oculares con sintomatología leve, de las cuales 22 de ellas han entrado en atención primaria y 36 en hospitalaria. La Jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer".

Asimismo, en Murcia han sido atendidas 32 personas por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha precisado que ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

Galicia y Andalucía se suman a la lista

A estas zonas se han sumado, en menor medida, regiones como la Comunidad Valenciana o Galicia. En el caso de Galicia, el servicio de Urgencias Sanitarias atendió durante el eclipse total de sol que se pudo ver en Galicia este miércoles un total de 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas.

Por su parte, los hospitales andaluces han atendido hasta el mediodía de este jueves un total de 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el eclipse, si bien ninguno de los casos ha requerido ingreso hospitalario ni ha revestido gravedad.

¿Cuándo pueden aparecer los daños oculares?

Una de las principales dificultades para detectar el daño ocular provocado por el eclipse solar es que los síntomas no tienen por qué aparecer inmediatamente después de la exposición. Una persona puede haber mirado al Sol sin la protección adecuada y sentirse perfectamente durante las primeras horas, aunque se haya producido una lesión en la retina.

Según los especialistas, los primeros síntomas de una retinopatía solar pueden aparecer habitualmente horas después de la exposición y, en algunos casos, hasta uno o dos días más tarde. Esto explica por qué las consultas médicas relacionadas con el eclipse han aumentado en las horas posteriores al fenómeno.

¿Cuáles son los síntomas?

En caso de sufrir las consecuencias de haber observado el eclipse sin la protección adecuada, los afectados pueden padecer diferentes síntomas. Entre ellos destacan: