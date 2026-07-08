Del 'alcolock' a la caja negra: todos los sistemas de ayuda a la conducción que deben tener los nuevos vehículos

Los vehículos matriculados a partir del 7 de julio deberán llevar instalados de forma obligatoria sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), según ha indicado el Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea.

Los dos últimos sistemas incluidos en el reglamento, que entró en vigor el pasado lunes para las nuevas matriculaciones, son el sistema de advertencia de distracciones del conductor y el de frenado de emergencia para peatones y ciclistas para prevenir distracciones.

Los sistemas ADAS han sido diseñados como soluciones tecnológicas para integrarse en los vehículos y evitar accidentes. Por ello, la Unión Europea ha hecho obligatoria la incorporación de estos sistemas en los nuevos vehículos con el objetivo de reducir a cero el número de fallecidos en accidentes de tráfico para el año 2050.

¿Cómo funcionan?

El sistema de advertencia de distracciones ha sido diseñado para disminuir la accidentalidad provocada por el cansancio, la fatiga y las distracciones. Los sensores del volante o las cámaras monitorizan las facciones de la cara, identificando cuándo el conductor está distraído o presenta signos de somnolencia, según la duración y dirección de la mirada.

Por otro lado, el sistema de frenado de emergencia está destinado a evitar atropellos. Aplica la fuerza de frenado necesaria para detener el turismo en la menor distancia posible cuando detecta el riesgo de colisión con peatones o ciclistas.

Sistema de Alcolock

Otro sistema que se ha aplicado ha sido el de la preinstalación del alcoholímetro (Alcolock). La Dirección General de Tráfico (DGT) ha avisado de que, a partir del 7 de julio de 2026, todos los coches matriculados en España deberán incorporar la preinstalación de un sistema antiarranque al detectar el alcohol. Este sistema, diseñado para favorecer la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol, impide que el vehículo arranque si detecta una tasa más alta de la permitida.

La instalación de este sistema ha sido justificada debido a los datos obtenidos en el año 2021 por el Instituto Nacional de Toxicología, en los que demostraban que en el pasado año 2019, el 45,5% de los conductores fallecidos en los accidentes de tráfico fueron debido al alcohol, las drogas y psicofármacos.

Su nombre proviene de la unión de los conceptos Alcohol e Interlock que significa bloqueo, y su preinstalación consta de un conector electrónico y un cableado especial camuflados en el sistema eléctrico de cada vehículo, por lo que no se identificará a simple vista.

Con el objetivo de que la población no pueda cambiar los resultados obtenidos, que serán registrados en un módulo de control con su historial, la DGT ha comunicado que el sistema contará con reconocimiento de huellas dactilares, identificación facial, verificación de pupila y fotografías digitales.

En cuanto a qué coches deben contar con ese sistema, la normativa indica que la preinstalación es obligatoria para los vehículos que salgan de fábrica; sin embargo, la instalación del Alcolock solo se deberá colocar en el vehículo en el caso de que sea solicitado por orden judicial a conductores con problemas de alcohol.

Otros sistemas ADAS que ya han entrado en vigor

Ya hay otros sistemas ADAS que han sido incorporados en los vehículos anteriormente con los mismos objetivos que los anteriores: prevenir los riesgos y reducir la siniestralidad. Entre ellos está la cámara trasera con detección de tráfico cruzado que ayuda a maniobrar marcha atrás, el asistente de velocidad inteligente para respetar los límites de velocidad, la alerta del cambio involuntario de carril, la caja negra que recopila información en el caso de accidente y la alerta de cinturón en las plazas traseras.

Además, los nuevos vehículos matriculados deben llevar también el sistema de control de crucero adaptativo, que se encarga de mantener la velocidad programada de manera continuada, y el sistema que controla la presión de los neumáticos y avisa al conductor en el caso de que los datos no sean los que deberían.