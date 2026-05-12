El alcalde de Adamuz se revuelve contra la "utilización política" de Moreno del accidente de tren y denuncia que "la ayuda llegó tarde"

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno Reyes, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, de hacer una "utilización política" del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas. Además, asegura que la respuesta de emergencias fue insuficiente durante las primeras horas tras el siniestro y sostiene que "la ayuda llegó tarde".

La polémica ha estallado horas después de que Juanma Moreno mencionara el accidente durante el debate electoral andaluz para reprochar al Gobierno central la falta de explicaciones sobre las causas del siniestro. La intervención del candidato del PP ha provocado la reacción del alcalde socialista, quien ha roto el silencio institucional que había mantenido desde la tragedia ocurrida el pasado enero en el municipio cordobés.

Unas declaraciones que se han convertido en "arma electoral"

En un mensaje difundido en redes sociales, Rafael Moreno ha declarado que no esperaba "esta utilización política de algo tan doloroso". Según el comunicado, fueron los vecinos del municipio quienes, durante cerca de dos horas, atendieron a los pasajeros heridos, muchos de ellos sin formación sanitaria: "Pasadas las 21.30 horas, la mayoría de los heridos seguían sin atención sanitaria organizada", escribía en el escrito.

El alcalde defendió la actuación de los habitantes de Adamuz, a quienes atribuyó un papel clave en los primeros auxilios prestados a las víctimas. También cuestionó la coordinación de los servicios de emergencia y advirtió de que no permitirá que la tragedia se convierta en "arma electoral".

Por su parte, Juanma Moreno se ha defendido en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla. El presidente andaluz mantiene que su Gobierno ha actuado con "prudencia" durante más de cien días y vinculó las declaraciones del alcalde a supuestas "presiones" del Partido Socialista. Además, ha negado que hubiera fallecidos por retrasos en la asistencia sanitaria, reclamando así que se esclarezcan las causas del accidente.

La reacción de Óscar Puente

Esta misma mañana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido el comunicado de Rafael Moreno, manteniendo que vuelve "a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto".

Además, Puente ha destacado que "hay graves interrogantes sobre el dispositivo de emergencias que las víctimas han denunciado". "¿Va a aclarar algo?", se cuestiona el ministro de Transportes.

Cabe recordar que, en su día, el ministro mostró su "plena satisfacción" con su colaboración, recalcando que "el señor Moreno nada tiene que ver con el transporte ferroviario y, por tanto, nada se le puede exigir" y subrayando que hay "cero reproches" por su parte.