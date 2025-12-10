Alberto Chicote revela el peor momento que vivió: "Sufrí una depresión enorme"

"Pensaba que me moría ya". Estas fueron las palabras del chef español Alberto Chicote al hablar de una enfermedad silenciosa, pero que sufre aproximadamente unos 280 millones de personas en todo el mundo: la depresión.

Este es trastorno que se caracteriza por la presencia de tristeza persistente. Cuando una persona está deprimida se siente incapaz de realizar hasta las tareas más sencillas. Y eso fue lo que le pasó a Chicote. "Pensaba que me moría ya. No me dio por pensar, me dio por saber que me estaba muriendo todo el rato sin parar (...) Tenía el convencimiento absoluto de que si un día me dolía la cabeza es que tenía un tumor", señaló el cocinero en un episodio del podcast 'Tengo un plan'.

Fue durante su etapa en Suiza cuando ocurrió. "Me entró una depresión muy grande. Vivía en un cuarto de una residencia de ancianos. No sé por qué me entró aquella depresión", admite. "Tenía amigos y el trabajo me encantaba". Sin embargo, la depresión llegó para quedarse un periodo considerable.

"Te cambia el prisma de las cosas", reconoce. Después de atravesar por una enfermedad como la depresión, Chicote reconoce que ha cambiado. "El Alberto de antes y el de después no digo que sean completamente distintos, pero sí te cambia".

Cómo tratar la depresión

Este trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es sufrido por el 5,7% de los adultos en todo el mundo. Se trata de una patología que afecta mayormente a mujeres que a hombres.

Para hacer frente a ella lo mejor es acudir a un profesional de la salud, ya que el tratamiento psicológico es imprescindible. En ocasiones puede ir acompañado incluso de medicación. Pero no todo depende de los demás, sino que el papel de uno mismo también es clave. La OMS insiste en poner en marcha las siguientes acciones: