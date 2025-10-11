Alcohol, suicidio y depresión: así superó el nadador Rafa Muñoz sus problemas de salud mental

Este viernes se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y en Radioestadio Noche hemos querido dedicar un rato a tratar un tema tan importante como este junto a Rafa Muñoz, nadador olímpico que ha superado importantes problemas de este ámbito durante su carrera deportiva.

Con solo 21 años consiguió una plusmarca mundial en 50m mariposa, fue dos veces campeón de España y participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Tras todo esto, decidió dejarlo en 2016, con tan solo 28 años y después de una depresión, dos intentos de suicidio y una adicción al alcohol.

Tuvo que enfrentarse a críticas de gente que le tachó de vago y cuentista y ahora cuenta su historia. "Siempre que me he tirado a la piscina he rendido", dice Muñoz sobre esas críticas que recibió en su momento.

No fue fácil para él darse cuenta de lo que estaba pasando, pero ahora sí cuenta cómo fue la vorágine que le llevó a estos problemas de cambios de humor, mal comportamiento y alcohol. "Cuando tienes dos intentos de suicidio tienes dos opciones: la rápida, que es quitarte de en medio; o la complicada, que es ponerte en manos de un profesional", explica.

Muñoz cuenta que el éxito siendo tan joven le vino muy grande y no lo supo gestionar y asegura que se sintió solo por parte de una Federación Española de Natación que no le apoyó cuando más lo necesitaba. "Deben tener un plan de actuación para prestar más atención a estos deportistas de élite mundial".

En su prime deportivo se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por decisión técnica, un tema del que prefiere no volver a hablar. "Nadie me ha pedido perdón por cómo me trataron (…) Creo que tendríamos que tener un poco más de capacidad para aprovechar lo que tenemos", sentencia.