Adenovirus 41, principal sospechoso de los casos de hepatitis infantil: síntomas y todo lo que se sabe de la enfermedad

La OMS ha informado de un incremento de casos de la hepatitis infantil aguda de origen desconocido, que ha ascendido hasta los 348 afectados en un total de 20 países. Así, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que se trata de un tema "urgente", mientras España ha detectado 22 casos hasta el momento y, aunque los afectados evolucionan de manera favorable, el Ministerio de Sanidad lanzó la advertencia sobre la alerta sanitaria internacional.

En nuestro país se han investigado desde enero 22 casos, según datos del 29 de abril. En cuatro de los nueve casos analizados en los que se dispone de resultados se obtuvo una prueba positiva para adenovirus, el principal sospechoso de las causas de la hepatitis en niños.

Las hipótesis sobre el adenovirus

Los expertos lo vinculan al adenovirus, un grupo de virus que puede infectar las membranas de las vías respiratorias, ojos, intestinos o vías urinarias, y que sería la causa más común de los resfriados, conjuntivitis, bronquitis, pulmonía o diarrea. Sin embargo, para el pediatra y epidemiólogo, Quique Bassat, hay algunos aspectos que todavía no quedan claros. Por ejemplo, asegura que el adenovirus es un virus que causa "resfriados banales en la infancia, pero es el típico virus que no preocupa a los pediatras porque sólo de manera extraordinaria causa una enfermedad grave".

El caso en la hepatitis infantil aguda es que el adenovirus "se ha descrito en el pasado como un virus que puede causar hepatitis, pero no que las cause con la frecuencia y la gravedad que se está viendo ahora. Por eso todavía no estamos seguros de si es o no el responsable".

A raíz del señalamiento del adenovirus como principal causa sospechosa en la hepatitis infantil aguda y de las dudas que se han generado al respecto, el epidemiólogo lanza las dos hipótesis con las que trabaja para explicar el origen de esta extraña enfermedad: "No sabemos si es el virus que ha cambiado -lo que sería extraño porque el adenovirus ha estado con nosotros miles de años y ahora de repente se vuelve más agresivo- o si es que la capacidad de los niños para responder a las infecciones se ha alterado de alguna manera debido a estos dos años de medidas tan intensas de prevención".

Es decir, que debido a las fuertes medidas de prevención provocadas por el Covid-19, el sistema inmunitario de los más pequeños no se haya ido adaptando como tenía que hacerlo a la exposición a patógenos o virus como el adenovirus y no sepa responder de la manera más eficaz.

Qué es la hepatitis

La hepatitis produce la inflamación del hígado, pudiendo llegar a un caso extremo en el que el órgano no pueda realizar sus funciones vitales. Es el caso de uno de los afectados en España, que ha necesitado trasplante hepático, aunque evoluciona de manera favorable.

Desde la depuración de sustancias que entran al organismo hasta la forma de procesar los nutrientes que tomamos. Son algunas de las funciones vitales del hígado, que pueden verse afectadas debido a la hepatitis.

Se trata de una enfermedad que viene de la infección por virus: se encuentran los de la hepatitis A, B, C, D y E, que son los principales que causan dicha inflamación del hígado.

Esta hepatitis severa en niños no tiene origen conocido por los expertos, aunque los análisis sugieren que no proviene de una infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Síntomas de la hepatitis infantil

Estos son los síntomas asociadas a la hepatitis infantil de origen desconocido:

Dolor abdominal

Vómitos

Ictericia (color más amarillo de la piel)

Picor en la piel

Consejos de Sanidad para prevenir la infección

Para prevenir la infección, desde Sanidad aconsejan mantener una correcta higiene de manos, así como el taparse al toser y utilizar pañuelos desechables. Asimismo, las autoridades recomiendan acudir al pediatra en caso de que un menor comience con síntomas que se agravan en pocos días.