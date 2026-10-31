La acampada de Sol anuncia su "disolución progresiva" de la plaza hacia los barrios para preparar la huelga general del 11N

La mayoría de las comisiones que han mantenido durante más de un mes la acampada en la Puerta del Sol de Madrid en defensa del derecho a la vivienda, bajo el nombre de Acampada 26S, han anunciado su disolución progresiva y su salida de la plaza para trasladar la protesta a los barrios y preparar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

El movimiento asegura que inicia una "mudanza a los barrios" para "transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora, comprendido como Movimiento 26S", con el objetivo de "preparar la huelga general", según un comunicado al que ha tenido acceso EFE. La decisión llega después de que la Delegación del Gobierno advirtiese este lunes a la asesoría legal de la acampada de que "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración.

No es el final, es una nueva etapa

A pesar de reconocer un "desgaste de las fuerzas", los organizadores sostienen que no se trata de una disolución definitiva, sino del inicio de una nueva fase. "Ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno, sino que respondió a una percepción compartida de las cosas", indica el texto.

"Esto no significa que termine todo aquello que hemos construido. Las redes de apoyo, los vínculos y las formas de organización que han surgido durante estos días continuarán tomando distintas formas, respondiendo a las necesidades que siguen presentes", añade el comunicado.

Así las cosas, las comisiones reivindican como logros "una convocatoria de elecciones anticipadas", la "aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda” y haber "movilizado todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera".

Tensión en la plaza y alerta por Blocus

En este sentido, ya no permanece en Sol ninguna organización ni comisión salvo la integrada por personas sin hogar. Sin embargo, varios acampados han explicado a EFE que hay tensión porque un grupo de personas, ajeno a las comisiones, se niega a abandonar la plaza, mientras que los integrantes organizados pretenden retirarse de forma progresiva. El ritmo de la salida es, por el momento, lento: apenas se aprecian movimientos de tiendas y el asentamiento sigue ocupado.

La retirada coincide con un clima de máxima alerta en el centro de Madrid por las convocatorias de la plataforma anónima Blocus, que había llamado a concentraciones y posibles altercados este sábado en varias ciudades españolas, entre ellas la capital.

Aunque los propios perfiles de Blocus anunciaron el 27 de octubre la cancelación de la cita madrileña —"La operación Halloween ha fallado", según publicaciones en TikTok—, la Policía Nacional y el Ayuntamiento han mantenido un amplio dispositivo preventivo, con cientos de antidisturbios desplegados en el centro y refuerzos en transporte y comercios.

Por eso, los acampados no ocultan su "miedo" ante la posibilidad de disturbios o saqueos, especialmente después de que comercios de la conocida como 'milla de oro' y los de la calle Alcalá hayan reforzado sus medidas de seguridad.