El abogado de las denunciantes contra Errejón revela los paralelismos entre ambas denuncias: "Los hechos son muy graves"

Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá y de la segunda denunciante de agresión sexual de Errejón, ha explicado en Espejo Público que tras la petición de ayuda y apoyo que hizo hace unos días Elisa Mouliaá, la denunciante se puso en contacto con ella y decidió denunciar, pero desde el "absoluto anonimato".

Errejón sí conocerá la identidad de la denunciante

Sobre si se conocerá la identidad de esta segunda mujer, el abogado ha dicho que para los medios y las redes sociales la identidad será anónima, pero Íñigo Errejón sí conocerá la identidad de la mujer. "El juez, el fiscal y las partes también conocerán la identidad de la mujer", dice.

"Puede existir un riesgo de filtrado", ha asegurado el abogado. "No puedo dar ninguna pista de su profesión", pero sí ha confirmado que es "conocida" y que podría afectar a su profesión si se hace pública su identidad.

Era "amante" de Íñigo Errejón

En cuanto a cuál era la relación que mantenía con Errejón, el abogado ha confirmado que eran "amantes" al tiempo que el ex portavoz parlamentario de Sumar mantenía una relación sentimental con otra mujer. "No era una relación estable", ha dicho.

Paralelismos entre las denuncias

Alfredo Arrrién ha explicado que es "parecido" como se conocen la mujer denunciante y Errejón a cómo se conocieron Mouliaá y el ex portavoz parlamentario de Sumar. "No es tan distinto", ha puntualizado el abogado.

Además, ha señalado la gravedad de los hechos denunciados por esta nueva denunciante. "La denunciante me ha dicho que no pida dinero, solo quiere justicia", ha recordado el abogado.

"Hay más posibles víctimas que han estado hablando con Elisa Mouliaá", ha asegurado. Pero explica que ambas mujeres no se conocían y llevan hablando "escasas" semanas.

El abogado ha contado que la intención era denunciar la agresión en la Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), pero ante la imposibilidad de asegurar el anonimato de la supuesta víctima decidieron interponer la denuncia judicialmente.

"Los hechos son muy graves"

Si hubieran denunciado ante la UFAM y debido a la gravedad de los hechos, el abogado ha asegurado que Erre3jón había podido ser detenido. Además, ha recordado que el procedimiento no está incoado aún porque se interpuso ayer la demanda y por eso no se ha notificado la denuncia a Errejón.