Unos 8 millones de alumnos regresan a las aulas en una vuelta al cole marcada por la IA

Este lunes vuelven a las aulas unos 8 millones de alumnos en España. Lo harán en una vuelta al cole marcada por el uso de la Inteligencia Artificial, ya que más del 75% de los profesores españoles afirman que utilizarán herramientas de IA en el nuevo curso. Así lo refleja una encuesta publicada por 'Kahoot!', realizada en agosto 2025 a más de 1.100 profesores españoles, con el objetivo de recoger las tendencias que estarán presentes este curso escolar.

Los docentes afirman que emplearán estas herramientas en diferentes tareas, como la preparación de contenido educativo (37%), aprendizaje virtual (18%) y gamificación de los planes de estudio (17%), principalmente. Entre los beneficios que más valoran a la hora de implementar las nuevas tecnologías en el aula, destacan el mayor interés y motivación en los alumnos (30%), la mejor adquisición del conocimiento (15%) y la facilidad de llegar a los alumnos de mejor manera (14%).

Presencia de las TIC

Por su parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) siguen teniendo el protagonismo de los últimos años, ya que el 79% de los docentes ha utilizado o prevé utilizarlas el próximo curso con sus alumnos con fines educativos. Pero eso sí, los docentes recuerdan que aunque se empleen dispositivos electrónicos en las aulas, es importante limitar el uso de teléfonos móviles de uso personal. De hecho, el 59% de los profesores considera que la prohibición de los mismos en clase ha ayudado a que los alumnos muestren más interés.

Coste económico

Poniendo el foco en las familias, el inicio del curso supondrá un coste medio de unos 400 euros por niño, aunque el gasto puede ser distinto por comunidades autónomas. Por comunidades, la Comunidad Valenciana lidera el gasto escolar con una media de 481,30 euros por alumno, seguida de Cataluña (462,67 euros) y Navarra (456,45 euros); mientras que Extremadura (391,52 euros) y Castilla-La Mancha (397,94 euros de media) se sitúan como las más baratas, según un análisis realizado por el portal 'Banqmi'.

Ante este escenario, cada vez son más las familias que optan por recurrir a material de segunda mano, dado que de forma general reconocen que les supone un esfuerzo económico.