La DGT detecta al día 450 conductores que circulan borrachos o drogados

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una campaña especial de vigilancia y control en las carreteras desde el 16 al 22 de junio. Un total de 3.155 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas, lo que supone una media de 450 personas al día, poco antes de que comenzara la primera operación salida del verano.

La campaña se ha puesto en marcha debido a que, coincidiendo con el fin del estado de alarma que permitió reactivar de nuevo la movilidad, se registraron varios accidentes con víctimas mortales en los que sus responsables habían dado positivo en consumo de alcohol o drogas.

Durante el fin de semana del 11 al 13 de junio se registraron 22 víctimas mortales en las carreteras españolas, una cifra que no se producía dese marzo de 2019 y un dato que recuerda a hace alrededor de una década, cuando la siniestralidad vial se concentraba entre el viernes y el domingo, para dar paso después a una mayor accidentalidad por motivos laborales.

Efectividad de los controles preventivos de la DGT

La DGT ha informado de que los controles preventivos han demostrado su eficacia durante la campaña. El 84% de los conductores positivos en alcohol y el 88% de los de drogas se han detectado en ellos, mientras que el resto se supieron debido por un accidente, una infracción o presentar síntomas.

En el caso del alcohol, 1.603 conductores que han dado positivo y a 235 de ellos se les ha abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial, puesto que o conducían con una tasa superior a 0,60mg/l en aire o porque se negaron a realizar las pruebas de alcoholemia.

Respecto a las drogas, de los 1.552 conductores que han dado positivo en alguna sustancia, la mayoría (1.141) lo han sido por cannabis, seguidos de los que lo hicieron por cocaína (514), anfetaminas (180) y opioides (65). Además, 20 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o negarse a realizar el test de drogas.

Según la DGT, estas campañas no solo sirven para detectar a los conductores que infringen la ley, sino para alertar a quienes, aun no siendo denunciados por no superar las tasas máximas permitidas, tienen niveles de alcohol entre 0,15 mg/l y el límite permitido. En los controles realizados con motivo de esta campaña, más de 4.300 conductores se encontraban en esta situación. De ellos, 3.612 fueron detectados en los controles preventivos, 369 por una infracción, 37 tras un accidente y 3 por presentar síntomas.