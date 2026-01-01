Un 2026 lleno de aniversarios históricos: de Bowie y el Brexit a Gaudí, Maradona y la Transición

En 2026 no solo cambia el calendario: también nos enfrentamos a un auténtico carrusel de recuerdos que nos devuelve a algunos de los momentos más decisivos de nuestra vida reciente. Es un año hecho de aniversarios redondos que nos obligan a preguntarnos dónde estábamos cuando murió David Bowie, cuándo escuchamos por primera vez hablar del Brexit, cómo vivimos el 11-S, qué hacíamos cuando Maradona levantó al mundo en México o cómo se empezó a dibujar la España de la Transición y de la Unión Europea.

Un año nuevo que nace mirando al futuro… pero con la vista puesta en un pasado que sigue explicando quiénes somos hoy.

Diez años de 2016: el año en que cambió todo

En 2026 se cumplirán diez años de la muerte de dos colosos de la música: David Bowie y Prince, dos artistas que redefinieron la cultura pop y cuya desaparición marcó a varias generaciones. También será una década desde dos terremotos políticos globales: el referéndum del Brexit y la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, que alteraron el tablero internacional.

En el terreno deportivo, 2016 fue el año de los Juegos Olímpicos de Río, mientras que en España quedó grabado por el bloqueo político, la repetición electoral y la primera investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

2006 cumple 20 años: Twitter, Zidane y la España del basket

Quienes recuerden el cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006 empezarán a sentirse mayores: aquella imagen icónica cumple 20 años, igual que el título de campeona del mundo que levantó Italia. 2006 fue también el año del nacimiento de Twitter, una red que cambió para siempre la conversación pública, y del lanzamiento de la Nintendo Wii, que revolucionó la forma de jugar en casa.

Para España, 2006 supuso una alegría histórica en baloncesto: la selección ganó su primer Mundial masculino. A nivel político, fue también el año de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, una norma que marcaría el debate territorial en las décadas siguientes.

25 años de 2001: del 11-S al primer iPod

El 2026 traerá también un cuarto de siglo de uno de los días que partieron la historia en dos: los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el inicio de la llamada “guerra contra el terror”. Ese mismo año, Apple presentó el primer iPod, un pequeño dispositivo que transformó la forma de escuchar música y allanó el camino al ecosistema que hoy domina nuestros bolsillos.

En los cines, 2001 fue el año del estreno de “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”, inicio de una de las sagas más influyentes del cine moderno. En España, comenzó la circulación contable del euro, preparando el terreno para la llegada de la nueva moneda física en 2002, mientras el Real Madrid levantaba su Octava Copa de Europa.

30 años de 1996: Atlanta, Pokémon y el adiós a Tupac

Treinta años atrás, en 1996, el mundo vibraba con los Juegos Olímpicos de Atlanta, una cita marcada también por el protagonismo de España, que ese mismo año ganó la Eurocopa Sub-21 de fútbol. En Japón aparecían los primeros videojuegos duales de Pokémon (Rojo y Verde), germen de un fenómeno global que sigue arrasando tres décadas después.

En la música, 1996 quedó teñido por el asesinato de Tupac Shakur, figura clave del hip hop y el rap, cuya muerte sigue rodeada de misterio y teorías.

Cuarenta años de 1986: Chernóbil, Maradona y la España que entró en Europa

2026 será también el año en que se cumplan 40 años de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, el paso clave para su integración plena en el proyecto europeo. Ese mismo 1986 quedó marcado por el accidente nuclear de Chernóbil, uno de los peores desastres de la historia, cuyas consecuencias aún resuenan.

En el fútbol, 1986 fue el Mundial de México, el torneo en el que Diego Armando Maradona firmó algunas de las páginas más legendarias del deporte. Y en España, la Movida madrileña vivía su apogeo, convirtiendo a Madrid en epicentro cultural y musical.

50 años de 1976: la Transición y el nacimiento de Apple

Medio siglo nos separa ya de 1976, año clave en España y en el mundo. Aquí, se iniciaba formalmente la Transición democrática, con la abolición del Tribunal de Orden Público y el desmontaje progresivo del aparato franquista que desembocaría en las primeras elecciones democráticas de 1977.

En el plano internacional, 1976 vio nacer Apple, la empresa fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, llamada a convertirse en uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del planeta. Ese mismo periodo acogió también los primeros vuelos comerciales regulares del Concorde, símbolo de una era de fascinación por la velocidad y la aviación supersónica.

75 y 100 años: de los orígenes de Europa a Gaudí y Fidel Castro

Si miramos más atrás, 2026 permitirá recordar los 75 años de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el embrión de lo que hoy es la Unión Europea, en plena posguerra y con el objetivo de evitar nuevos conflictos. En torno a ese periodo nacería también el espíritu del Festival de Eurovisión y se consolidaría el primer rock & roll.

Hace cien años, en 1926, moría Antoni Gaudí, el arquitecto que cambió para siempre la silueta de Barcelona. Ese año, Hirohito se convertía en emperador de Japón, se entraba en la fase temprana del cine sonoro y nacía Fidel Castro, figura central de la historia de Cuba y del siglo XX.

Hoy empieza un año nuevo, pero 2026 llegará cargado de aniversarios que nos obligan a mirar atrás: a los discos que nos marcaron, a los goles y finales que gritamos, a los grandes avances tecnológicos y a los momentos más oscuros de la historia reciente. Un calendario de efemérides perfecto para entender de dónde venimos justo cuando, un año más, nos preguntamos hacia dónde vamos.