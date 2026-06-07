Todas los aislados en el Gómez Ulla por hantavirus abandonan el hospital excepto el caso positivo

Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, tras las infecciones por hantavirus en el crucero MV Hondius, han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo, mientras permanece ingresado un paciente cuyo caso está confirmado.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los pasajeros que dejan el centro continuarán en sus domicilios la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

La persona que dio positivo por hantavirus sigue ingresada en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Gómez Ulla, continúa bajo supervisión médica y presenta febrícula, sin que se haya producido un empeoramiento de su situación clínica.

Su caso se confirmó el pasado 25 de mayo y, aunque inicialmente no presentaba síntomas, posteriormente desarrolló febrícula.

Para ser dado de alta, tendrá que pasar al menos tres días sin síntomas y obtener dos PCR negativas, PCR en orina y exudado orofaríngeo, separadas por 48 horas, tal y como establece el protocolo.

En el caso de los contactos, si tras completar la cuarentena en sus casas siguen asintomáticos, se les tomará una muestra, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología.

Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.

La salida de los pasajeros que permanecían aislados en el Gómez Ulla se produce después de que el pasado 4 de junio fuera dado de alta el primer pasajero del MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo, al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas.

Este hombre, de 70 años, tendrá un seguimiento clínico durante seis meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica.

En su caso, a diferencia de los otros 12 pasajeros considerados contactos estrechos y que este domingo han salido del hospital, no tiene que guardar cuarentena, pero se le tomarán muestras de sangre mensualmente hasta obtener un resultado negativo.

Además, dado que el virus puede persistir en semen por largos periodos de tiempo, se recomienda a los contagiados dados de alta que eviten las relaciones sexuales sin protección durante, al menos, los cuatro meses posteriores al inicio de los síntomas.

Igualmente, deben evitar todas aquellas actividades que pueden conllevar un riesgo de contacto con sangre, como hacerse extracciones u otras acciones en entornos sanitarios, así como limitar los deportes de contacto y otros donde pueda haber riesgo de sangrado. Esta medida terminará cuando tenga una prueba PCR negativa en sangre.