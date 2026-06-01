Sanidad publica un informe sobre los migrantes: "Están más sanos y consumen menos recursos sanitarios que los españoles"

La población migrante utiliza menos la sanidad que la población nacida en España. Así lo ha explicado este lunes la Ministra de Sanidad a través del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España'. Dicho informe muestra como una de las conclusiones es que las personas residentes nacidas fuera del país poseen una mejor salud que los españoles gracias a la que describen como "ventaja epidemiológica" de las poblaciones migrantes.

En concreto, el estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico. Tal y como ha declarado la ministra, los ciudadanos nacidos en España visitan entre un 18% y un 51% más a su médico de atención primaria, consumen entre un 32% y un 69% más de fármacos y padecen entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.

Asimismo, los datos muestran que la población autóctona tiene tasas más altas en 16 de las 21 patologías escogidas frente a todas las regiones comparadas.

Mónica García niega el relato sobre migración y sanidad

Gracias a los resultados obtenidos en el informe, la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido desmontar el relato sobre que la presión del sistema sanitario no proviene de la migración. "Cuando hablamos del colapso del sistema sanitario, se debe a una baja inversión, a los recortes y a las privatizaciones, esas son las amenazas, no la población migrante. El siguiente reto es hacernos cargo de la demografía, con un mayor envejecimiento y más pacientes con enfermedades pluripatológicas, pero sin añadir elementos racistas y xenófobos", ha destacado.

No obstante, a pesar de la ventaja inicial que tiene este grupo de población, Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España debido a numerosos factores. Entre ellos destaca la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias.

Los migrantes contribuyen al sistema sanitario

Por otro lado, el informe subraya que la población migrante contribuye al sostenimiento económico de la sanidad "en condiciones equiparables al resto de la población", con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria.

Esta conclusión responde a la evidencia internacional recogida por la comisión de expertos de 'The Lancet', que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no solo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.