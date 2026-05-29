El mensaje de la reina Letizia en la víspera del Día Mundial Sin Tabaco: "No debería imponerse una moda a la salud"

La apertura de la jornada 'Promover un futuro más saludable y sin tabaco en Europa' en la Oficina del Parlamento Europeo en España, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, ha corrido a cargo de la reina Letizia. Centrándose en la salud pública y la concienciación social, la monarca insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención frente al tabaquismo y alertó del impacto que siguen teniendo tanto el tabaco tradicional como los nuevos dispositivos de nicotina entre los jóvenes.

Durante su intervención, la monarca advirtió del peligro de normalizar el consumo de vapeadores y nuevos dispositivos de nicotina entre los jóvenes y defendió la importancia de reforzar la prevención y la educación sanitaria.

"No sé si existe una sola persona que no sepa que fumar mata", afirmaba Letizia al inicio de un discurso centrado en los efectos del tabaco convencional y el creciente debate sobre los cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco calentado.

Letizia recordó que "7 millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco" y añadió que "más de un millón y medio" fallecen pese a no fumar "por inhalar humo ajeno". A partir de ahí, planteó el principal debate sanitario que rodea actualmente a estos productos: si deben considerarse una alternativa de "reducción del daño" o si continúan suponiendo un riesgo grave para la salud pública.

La reina enumeró algunas de las sustancias presentes tanto en cigarrillos tradicionales como en vapeadores y cigarrillos electrónicos, insistiendo en que "a nadie se le escapa que estos productos no son inocuos" y recordando que "la propia industria lo admite".

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la preocupación por el consumo juvenil. Según señaló, la Organización Mundial de la Salud advierte de que muchos de estos dispositivos "están diseñados para atrapar a los más jóvenes", un mensaje con el que puso el foco en la creciente popularidad del vapeo entre adolescentes.

Letizia pone el foco en la prevención y la educación sanitaria

Más allá del debate regulatorio, la Reina defendió la necesidad de invertir en prevención y alfabetización en salud como herramientas clave para combatir las adicciones y mejorar la calidad de vida de la población.

"Invertir en prevención siempre será beneficioso", aseguró, antes de reivindicar una educación sanitaria basada en "hacer las mejores preguntas a nuestros profesionales de la salud" y aprender a escuchar las señales del cuerpo antes de que "chille".

En la parte final de su intervención, Letizia lanzó una reflexión dirigida especialmente a los más jóvenes y al fenómeno social del vapeo: "Si la respuesta es por una moda, no debería imponerse a la salud, porque la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y a veces es irreversible".

Datos del tabaco: cifras que siguen preocupando

El mensaje de la Reina coincide con la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, impulsado cada 31 de mayo por la Organización Mundial de la Salud para alertar de los efectos del tabaquismo.

Según datos internacionales, el tabaco continúa siendo una de las principales causas evitables de muerte en el mundo. Además del impacto directo del consumo, millones de personas sufren cada año las consecuencias del humo ajeno y los expertos alertan del aumento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre menores y jóvenes adultos.

En los últimos años, numerosos países han comenzado a revisar sus marcos regulatorios para endurecer las restricciones sobre estos nuevos dispositivos de nicotina, especialmente por su impacto en la población adolescente y por la falta de evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo.