Un médico alerta del repunte de Covid con la llegada del otoño: "Ahora mismo circula mucho más que la gripe"

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas vuelve la preocupación por los virus respiratorios. En los últimos días es probable que hayas sabido de alguien que ha empezado a toser, tiene bre o malestar. Y no es casualidad.

El doctor Joaquín Álvarez Gregori ha abordado en No son horas el repunte de casos de Covid registrado durante las últimas semanas.

"De momento, el coronavirus es el virus circulante, mucho más que la gripe", ha explicado el médico, que señala que en las últimas dos o tres semanas ha observado un aumento de cuadros respiratorios que posteriormente han dado positivo en SARS-CoV-2.

El Covid circula ahora más que la gripe

Álvarez Gregori se ha remitido a los últimos datos disponibles de la red de vigilancia de enfermedades respiratorias para explicar la situación epidemiológica con la que España entra en el otoño.

Según las cifras, la gripe se mantiene todavía por debajo del umbral epidémico, con una incidencia estimada durante septiembre de unos 23 casos por cada 100.000 habitantes.

El Covid, en cambio, se situaría en aproximadamente 85 casos por cada 100.000 habitantes, lo que explica que actualmente su circulación sea superior a la de la gripe.

Sin embargo, no descarta que la gripe repunte: "Es razonable esperar una circulación gripal durante el otoño y el invierno", explica, pero habrá que seguir la evolución de los informes de vigilancia epidemiológica.

La gripe no es simplemente "un catarro fuerte"

"La gripe no es el nombre que le damos a cualquier catarro fuerte", recuerda Álvarez Gregori. Se trata de una infección provocada por el virus de la influenza que puede ocasionar fiebre alta, tos, dolores musculares, dolor de cabeza y un cansancio muy marcado.

En la mayoría de las personas se resuelve sin complicaciones, pero puede provocar cuadros más importantes entre personas mayores, inmunodeprimidos y pacientes con determinadas enfermedades crónicas, llegando en algunos casos a producir neumonías, descompensar patologías previas o requerir hospitalización.

¿Cuándo llegará la gripe este año?

El doctor recuerda que durante la temporada pasada la epidemia de gripe comenzó a finales de noviembre y terminó en enero, aunque esto no permite anticipar que este año vaya a repetirse el mismo calendario.

Álvarez Gregori explica además por qué es necesario volver a vacunarse aunque se recibiera la vacuna la temporada anterior: los virus cambian y la protección disminuye con el paso del tiempo.

La vacuna tampoco garantiza que una persona no vaya a contagiarse, pero el especialista señala que puede contribuir a reducir las complicaciones y el riesgo de que la enfermedad curse de forma grave.

¿Se pueden poner juntas las vacunas de gripe y Covid?

Otra de las dudas que llegan habitualmente a las consultas es si ambas vacunas pueden administrarse al mismo tiempo. "Si están indicadas ambas, pueden administrarse en la misma cita siempre que estén disponibles", explica Álvarez Gregori.

El médico recuerda que son vacunas diferentes frente a virus distintos: vacunarse de la gripe no protege frente al Covid y recibir la vacuna contra el coronavirus tampoco inmuniza frente a la gripe.