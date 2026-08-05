Un estudio demuestra que la viagra podría reducir la metástasis del cáncer: así afecta a los pacientes

Frenar la metástasis del cáncer podría ser posible gracias a los resultados de una reciente investigación del Instituto Weizmann de Ciencias que señala al principio activo de la viagra (sildenafil) como probable limitador de la metástasis.

Y aunque la viagra originalmente se desarrolló para tratar la hipertensión y el dolor de pecho causado por la disminución del flujo sanguíneo al corazón, en las últimas décadas se ha convertido en el tratamiento más conocido para la disfunción eréctil.

Ahora, a raíz del estudio, los investigadores mostraron que el sildenafil limita la capacidad de las células cancerosas para acceder al colesterol, algo que es positivo porque cuando estas células acceden a él, encuentran facilidad en separarse del tumor primario y migrar por todo el organismo e invadir órganos distantes. Por eso, cuando se interrumpe su acceso al colesterol, las células tienen más dificultades para formar metástasis.

Según apunta el Instituto Weizmann, el sildenafil aumenta los niveles de la molécula sobre la que actúa el medicamento. Esto provoca que la molécula interfiera con la proteína encargada de transportar colesterol dentro de la célula.

Mayor supervivencia

En consecuencia, el colesterol quedaría 'atrapado' y origina que la célula tumoral pierda capacidad para desplazarse y formar metástasis. De hecho, aquellos pacientes con cáncer que tomaron sildenafil mostraron una mejora significativa en la supervivencia, especialmente cuando se combinó con estatinas (otra clase de medicamentos que reducen la producción de colesterol en el organismo).

Una nueva vía biológica que vincula una molécula de señalización con la regulación del colesterol dentro de las células

"Hemos descubierto una nueva vía biológica que vincula una molécula de señalización con la regulación del colesterol dentro de las células, y hemos demostrado cómo se puede aprovechar esta vía para interferir con la capacidad de las células cancerosas para formar metástasis", afirma Ayelet Erez, quien, además de ser investigador principal y decano de la Facultad de Medicina Miriam y Aaron Gutwirth del Instituto Weizmann, también ejerce como médico. "Más allá de su potencial terapéutico, nuestros hallazgos resaltan que la biología del cáncer no solo está determinada por mutaciones en las células tumorales, sino también por el estado metabólico del paciente y por los medicamentos que ya está tomando para otras afecciones".