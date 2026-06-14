La RD del Congo aumenta a 710 los casos confirmados de ébola, incluyendo 149 muertes

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este domingo a 710 los casos confirmados por la epidemia de ébola declarada en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 149 muertes.

Según informó el Ministerio de Comunicación y Medios congoleño a través de la red social X, el brote afecta ya a 29 de las 104 zonas de salud de las provincias de Ituri —epicentro de la emergencia—, Kivu del Norte y Kivu del Sur, con una tasa de letalidad que alcanza el 21%.

Actualmente, los centros de tratamiento médico albergan a 324 pacientes en aislamiento y registran 35 altas acumuladas, mientras que el seguimiento de los contactos estrechos alcanza el 60,5%.

"Es importante aceptar el seguimiento de los contactos y colaborar con los equipos de salud para reforzar la respuesta e interrumpir las cadenas de transmisión", indicó el Ministerio.

El brote declarado en Ituri se propagó a las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur y a Uganda, donde se han detectado 19 contagios hasta ahora, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos muertos.

Esta epidemia corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que todavía no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo en África subsahariana y "bajo" a escala global.

"El lavado regular de manos, la aceptación de la toma de temperatura y el respeto de las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a las familias y a las comunidades·, añadió el comunicado.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional”.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.