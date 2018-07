Revisan la prisión provisional de Bárcenas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisa este jueves la prisión provisional que decretó el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, para el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando se cumple casi un mes desde su encarcelamiento, el pasado 27 de junio.

La Sala celebrará este jueves una vista a puerta cerrada, y sin la presencia del extesorero, para estudiar el recurso contra la prisión que interpusieron a la semana siguiente de su ingreso en Soto del Real (Madrid) los entonces abogados de Bárcenas, el catedrático Miguel Bajo y Alfonso Trallero.

La Fiscalía Anticorrupción, que pidió al juez la prisión incondicional del extesorero, ha impugnado este recurso con los mismos argumentos con los que reclamó su encarcelamiento: riesgo de fuga ante la "presunción de contar con patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial" en Suiza, EEUU, Uruguay y Bahamas, y por el peligro de que destruya pruebas o influya en testigos.

Los abogados, que renunciaron a representar al extesorero tras la publicación de una entrevista suya en El Mundo, alegaban en su recurso que en los cuatro años de instrucción del caso Gürtel, Bárcenas no ha dado "signo alguno" de querer fugarse y nunca ha intentado ocultar su capital. "Si en cuatro años mi patrocinado, disponiendo de mejores medios de los que ahora se le atribuyen, no ha huido, no existe fundamento para decir que pudiera pretender hacerlo ahora", sostiene el recurso que examinará la Audiencia Nacional.

La acusación popular, ejercida en el caso Gürtel por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, también pidió la prisión para Bárcenas, aunque eludible bajo una fianza, por lo que en la vista podría mantener esa postura, o bien decantarse por pedir que siga en prisión incondicional.

Ruz decretó el ingreso en prisión incondicional del extesorero tras tomarle declaración para que le diera explicaciones sobre el origen de su fortuna de 48,2 millones de euros en Suiza, después de comprobarse que sus negocios de compraventa de cuadros, con los que trataba de justificarla, no se correspondían con operaciones reales, sino más bien de blanqueo de capitales.

En la vista de hoy, Bárcenas estará representado por su nuevo abogado Javier Gómez de Liaño con el que ha desplegado una nueva estrategia de defensa. Antes de entrar en la cárcel, el extesorero negaba que fueran suyos los llamados "papeles de Bárcenas" sobre una supuesta contabilidad B del PP, publicados por el diario El País en enero. Mientras, en su última declaración ante Ruz, el pasado 15 de julio no solo admitió la autoría sino que entregó documentación con la que pretende demostrar una financiación ilegal del partido durante 20 años.