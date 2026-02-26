El vídeo del momento en el que un enorme socavón se abre de repente en Nebraska y se traga dos coches

Las cámaras de seguridad de una calle de Omaha (Nebraska), cerca de la Universidad, han grabado el momento exacto en el que, de repente y sin previo aviso, un enorme socavón se abre en la carretera y se traga a dos coches que estaban esperando a que un semáforo se pusiera en verde.

En tan solo unos segundos los coches desaparecen parcialmente, quedando sumergidos casi por completo. El rojo se hude casi entero, quedando solo el morro visible, mientras que el gris queda en una mejor posición, porque es un poco más grande. La apertura repentina del agujero provoca, tal y como se ve en la grabación, que los coches que había estacionados tras ellos, den marcha atrás, asustados por si el agujero se agrandaba.

Los conductores han salido por su propio pie

Si bien, el agujero no aumentó de tamaño. Tras unos segundos de angustia, varios conductores se acercaron hasta el lugar para ayudar a los conductores afectados. Por increíble que parezca, estos salieron de los vehículos por su propio pie y sin daños, antes incluso de que llegaran los servicios de emergencias.

Según han informado los medios de comunicación locales, el teniente del Departamento de Policía de Omaha, Dan Martin, ha pedido precaución, ya que el socavón podría hacerse más grande. Es por ello, que la policía ha cerrado la vía al tráfico en ambos sentidos, para que los operarios puedan reparar el daño. Así que la carretera permanecerá cerrada varios días.

La policía, asimismo, ha agradecido a través de una publicación en Facebook la ayuda de los transeúntes que se acercaron hasta el lugar de los hechos para sacar a los conductores y ponerles a salvo y para regular el tráfico de la intersección. Además, el jefe del Departamento, Tom Schmaderer, se ha mostrado emocionado porque "los ciudadanos de Omaha siempre se ayudan entre sí".