El vídeo de miles de apasionados de la Vespa recorriendo las calles de Roma para celebrar los 80 años de un icono

Miles de apasionados de la Vespa han tomado este sábado Roma para celebrar los 80 años de historia de esta mítica motocicleta, rodando frente a los principales monumentos de la capital, como el Coliseo, y desafiando una intensa ola de calor.

Alrededor de 25.000 'Vespas' procedentes de 67 países de todo el mundo han cruzado la Ciudad Eterna en lo que ya es el "mayor desfile jamás organizado" por los apasionados de este 'motorino', según cifras del Grupo Piaggio.

Recorrido por los principales monumentos de la capital

El desfile ha sido inaugurado por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y ha transcurrido por algunos de los puntos más emblemáticos de la capital italiana, como el Coliseo, la avenida de los Foros Imperiales, la Plaza Venecia o el Circo Máximo. Todo ello blindado con un amplio dispositivo de seguridad que ha obligado a desplegar 130 agentes de policía y a modificar el recorrido del transporte público local.

Los 'vespistas' han desfilado mostrando las banderas de sus países y otras insignias y sonando el claxon ante la curiosa mirada de los muchos turistas que abarrotan la capital italiana. Pero también han desafiado sobre las dos ruedas la intensa ola de calor que se respira en Roma, con temperaturas que rondan los 37 grados centígrados.

Ocho décadas de historia de un icono italiano

La Vespa fue inventada en 1946 por el empresario Enrico Piaggio con la intención de revolucionar la movilidad con un vehículo a dos ruedas barato, ágil y para todos los públicos... "Hombres, mujeres y hasta para un cura en sotana", llegó a presumir su creador.

A lo largo de estos ochenta años, los casi 20 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, en sus múltiples y distintos modelos, y su presencia en la cultura popular han hecho de este ciclomotor todo un emblema del diseño italiano.

Tal es así que las instituciones italianas se han volcado en las celebraciones por el aniversario e incluso se ha acuñado una moneda conmemorativa de plata para la colección numismática estatal.

La celebración continuará hasta el domingo

La propia primera ministra, Giorgia Meloni, ha recibido en Roma esta semana a los directivos del Grupo Piaggio y ha destacado que la Vespa "no solo es una excelencia industrial, sino también uno de los iconos italianos más amados" en todo el planeta.

La fiesta de los 'Vespistas' durará hasta el domingo y tendrá como base el campamento instalado en el Foro Itálico de la capital, amenizado con música, exposiciones y numerosos eventos.