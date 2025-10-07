El vídeo de Milei cantando el 'libre' de Nino Bravo: "Vergonzoso"

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dio un baño de masas en forma de concierto de rock en el que, rodeado de allegados y un amplio público joven, se atrevió a interpretar varias canciones de artistas conocidos en un espectáculo que coincide con el complejo escenario político y económico al que se enfrenta su Gobierno y su partido en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre.

El concierto, que se celebró previamente a la presentación de un libro escrito por Milei titulado 'La Construcción del Milagro', en el Movistar Arena, un conocido espacio de Buenos Aires que acoge a importantes artistas locales e internacionales.

Vestido enteramente de negro y con una chaqueta de cuero, Milei entró en el estadio como una estrella de rock y caminó entre una multitud que se amontonaba sobre él.

En cuanto subió al escenario comenzó el show con una versión modificada de la canción 'Panic Show' del grupo La Renga, que se ha convertido prácticamente en un himno del presidente y sus seguidores. "Hola a todos, yo soy el león", cantó Milei, mientras saltaba y bailaba sin parar.

El repertorio del mandatario, que cantó desaforado durante casi una hora, incluyó el clásico de Nino Bravo 'Libre', cuya interpretación fue más que dudosa.

Como era de esperar, esta actuación ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, la mayoría críticas no sólo con el inexistente talento para la canción que tiene el mandatario sino con el momento inoportuno que ha escogido para hacer esta exhibición dada la situación del país.

"Vergüenza Ajena", "ya no voy a volver a escuchar esta canción en la vida" o "Esto es IA", son algunas de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales, a los que se añaden otros más críticos con su gestión "un espanto que sea presidente", "monta un show como si todo fuera una broma" o un tipo incapaz que soplo quería ser el centro de atención".

El espectáculo incluyó, además, mensajes electorales musicalizados, tanto en favor de su partido como en contra de la oposición peronista y específicamente contra la expresidenta Cristina Fernández.

El mandatario se tomó además unos minutos para rendir homenaje a las víctimas del ataque del grupo islamista palestino Hamás en territorio de Israel el 7 de octubre de 2023 y pedir por la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, incluidos tres argentinos y los restos de un cuarto, ya fallecido.

Un show en medio de la tormenta política

Milei ha dado este show en medio de una crisis en su partido, La Libertad Avanza (LLA), a menos de tres semanas de los comicios y un complejo panorama económico al que espera hacer frente con ayuda de Estados Unidos.

Este domingo, el diputado oficialista José Luis Espert, principal candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires, renunció a su candidatura tras desatarse un escándalo por sus vínculos con Federico Machado, un empresario acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Los últimos sondeos de opinión dibujan un panorama adverso para la formación ultraderechista y tanto la imagen negativa de Milei como el nivel de desaprobación a su gestión van en aumento.

A esto se suma una serie de derrotas del oficialismo en el Congreso durante la última semana y las dificultades del Gobierno para tejer consensos con gobernadores y sectores opositores.

En el plano económico, la actividad muestra signos de estancamiento desde el segundo trimestre y la precariedad laboral es elevada.

Además, el programa económico muestra inconsistencias, a tal punto que Argentina negocia una millonaria asistencia financiera de Estados Unidos pasados solo seis meses de haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares.