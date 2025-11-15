El vídeo de la fuerte explosión y el incendio en una planta química cercana al principal aeropuerto de Argentina

Una fuerte explosión en un parque industrial cercano al aeropuerto internacional de Buenos Aires ha provocado un incendio de gran magnitud y una onda expansiva que se sintió en varios kilómetros a la redonda. Más de veinte dotaciones de bomberos trabajan desde la madrugada en la zona, donde al menos cinco plantas industriales han resultado dañadas y se han registrado 24 heridos.
Explosión e incendio en el parque industrial
El siniestro se produjo en la localidad de Carlos Spegazzini (Ezeiza), vecina a la ciudad de Buenos Aires. Numerosos vuelos previstos para aterrizar en el aeropuerto internacional han sido demorados o desviados, y una de las carreteras de acceso permanece bloqueada.
El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, explicó al canal argentino A24 que el fuego no había sido contenido y detalló que las llamas alcanzaron principalmente a una fábrica de neumáticos, una agroquímica, una papelera y una planta de envases plásticos. Subrayó además que "no estaban funcionando en estos horarios".
Heridos y operativo sanitario
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó en un parte oficial que hasta el momento hay 24 personas heridas, entre ellas una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Otros afectados fueron trasladados a hospitales de la zona, que activaron el código rojo.
Un operativo sanitario de emergencia fue desplegado en Ezeiza en paralelo al trabajo de más de veinte dotaciones de bomberos. Vecinos de localidades cercanas relataron en medios locales que la explosión rompió vidrios, techos y provocó temblores incluso a varios kilómetros de distancia.
Recomendaciones oficiales
Ante la magnitud del incendio, las autoridades sanitarias difundieron una serie de medidas preventivas para la población:
- Permanecer dentro de los hogares con puertas y ventanas cerradas.
- Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior.
- Evitar circular por la zona afectada y no acercarse para tomar fotos o vídeos.
- Si estás en la vía pública, alejarse rápidamente en dirección opuesta al humo.
- Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si no podés resguardarte de inmediato.
- Seguir únicamente información oficial de los equipos de emergencia y del municipio.
- Ante síntomas de irritación o malestar (tos, ardor en ojos, dolor de cabeza o dificultad respiratoria), contactar con el centro provincial de toxicología.