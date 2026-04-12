La Unión Europea celebra la derrota de Orbán en Hungría: "El corazón de Europa late con más fuerza"

La victoria del líder opositor conservador Péter Magyaren Hungría y la consecuente caída de la era de Viktor Orbán han provocado una oleada de felicidad en los líderes europeos. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado en redes sociales que "el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría (...) Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha publicado en redes una fotografía suya con Magyar, al que ha llamado para felicitarle por su victoria. "Francia celebra esta victoria, que representa un triunfo de la participación democrática, el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y el lugar de Hungría en Europa", ha señalado. "Juntos, construyamos una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia".

En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha trasladado sus "felicitaciones de corazón" a Magyar. "Espero trabajar con usted. Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, por encima de todo, unida". Similar ha sido Suecia, desde donde su primer ministro ha reconocido la "histórica" victoria del partido de Magyar. "Es un nuevo capítulo en la historia de Hungría".

También se ha pronunciado ante este hito el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que "hoy ganan Europa y los valores europeos". El mandatario se ha dirigido al nuevo líder para mostrarle sus deseos por "trabajar juntos para un futuro mejor".

Por su parte, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, ha destacado la "histórica elección" por "una Hungría libre y fuerte" dentro de una "Europa unida" y ha "rechazado las fuerzas que ignoran sus intereses". También la primera ministra letona, Evika Silina, ha felicitado a Magyar por su "histórica victoria".

Completa el trío báltico el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien ha resaltado la "gran victoria de Europa". También se han sumado a las felicitaciones el primer ministro croata, Andrej Plenkovic; el primer ministro irlandés, Micheál Martin, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha recordado que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".