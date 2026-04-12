El opositor Péter Magyar arrasa en las elecciones de Hungría y pone fin a 16 años de gobierno de Orbán

El partido Tisza que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría 137 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados correspondientes al 81,5% del recuento de las papeletas, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral sitúan al partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 55 asientos sumando los de su socio, el Partido Demócrata Cristiano, mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños.

En datos porcentuales, Tisza habría recibido el 53,27% de los votos por listas; Fidesz-KDNP, el 38,08%, y Nuestra Patria, un 6% del apoyo en la votación por listas, datos que luego hay que sumar a los escaños obtenidos por la vía del sufragio directo. Ninguna otra formación obtiene representación parlamentaria.

Gracias, Hungría

"Gracias, Hungría", ha publicado Magyar en un escueto mensaje en redes sociales tras conocerse los primeros resultados. Por la misma vía, Tisza ha publicado que Orbán ha felicitado a Magyar: "El primer ministro Viktor Orbán acaba de felicitarnos por teléfono por nuestra victoria". De inmediato, Orbán ha comparecido ante sus simpatizantes y ha reconocido que los resultados son "claros" y "dolorosos", pero ha prometido que no se rendirá "jamás".

"Los resultados son dolorosos para nosotros, pero claros: la responsabilidad de gobernar no recae sobre nosotros. He felicitado al partido ganador", ha afirmado. Además, ha felicitado a sus seguidores por su "duro trabajo" y por los 2,5 millones de votos conseguidos y ha abogado por "fortalecer nuestras comunidades (...) ¡Jamás os abandonaremos!".

¡Jamás os abandonaremos!

En cualquier caso, destaca la participación récord en el proceso de hasta el 79,01% al cierre de las urnas, lo que supone más de cuatro millones y medio de personas. En la capital la participación ha llegado al 82,19%.

Oleada de felicitaciones

El cambio de gobierno en Hungría ha provocado una oleada de felicitaciones de los líderes europeos. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado en redes sociales que "el corazón de Europa late esta noche con más fuerza en Hungría (...) Un país reclama su camino europeo. La Unión se fortalece".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha publicado en redes una fotografía suya con Magyar, al que ha llamado para felicitarle por su victoria. "Francia celebra esta victoria, que representa un triunfo de la participación democrática, el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y el lugar de Hungría en Europa", ha señalado. "Juntos, construyamos una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia".

Un nuevo capítulo en la historia de Hungría

En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha trasladado sus "felicitaciones de corazón" a Magyar. "Espero trabajar con usted. Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, por encima de todo, unida".

También ha habido palabras para el ganador de las elecciones desde Suecia, donde el primer ministro Ulf Kristersson ha destacado la "histórica" victoria del partido de Magyar. "Es un nuevo capítulo en la historia de Hungría".