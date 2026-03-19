Trump se contradice sobre la bomba nuclear de Irán: qué se sabe realmente del uranio enriquecido iraní

Donald Trump ha situado el programa nuclear iraní en el centro de los ataques que se están librando desde el 28 de febrero. Si tras los ataques de Estados Unidos el pasado verano aseguraba que el programa había quedado "aniquilado por completo", ahora sostiene que, de no haber actuado, Irán habría tenido un arma nuclear "en dos semanas".

¿En qué punto está realmente el uranio enriquecido de Teherán?

Según estimaciones internacionales, Irán dispone de cerca de 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, un nivel muy próximo al necesario para uso militar. Ese material podría convertirse en apto para fabricar una bomba nuclear en cuestión de semanas si se eleva su grado de enriquecimiento.

La principal incógnita es su ubicación. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cree que parte de esas reservas estarían en la planta de Isfahán, mientras que otra cantidad podría seguir enterrada bajo instalaciones como Fordow o Natanz, duramente atacadas en los bombardeos de junio.

Un posible traslado del uranio

Sin embargo, informes de inteligencia apuntan a que Irán podría haber movido parte del material a emplazamientos aún más protegidos. Entre las hipótesis que manejan los analistas está el Monte Pickaxe, una zona montañosa donde el régimen estaría construyendo instalaciones nucleares a unos 100 metros bajo tierra, blindadas por la propia geología del terreno.

El problema es que destruir o asegurar ese uranio no es sencillo. Un ataque aéreo resulta inviable en muchos casos por el riesgo medioambiental o por la profundidad y falta de ventilación de las instalaciones. Y una operación terrestre, aunque posible, implicaría un alto riesgo.

De hecho, Estados Unidos e Israel han explorado esa vía. Según Axios, ambos países han discutido el envío de fuerzas especiales para asegurar el uranio, en una misión limitada que podría incluir expertos nucleares. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, lo resumió así: "La gente tendrá que ir a buscarlo".

Sobre la mesa hay dos opciones: retirar el material fuera de Irán o neutralizarlo in situ, diluyéndolo para impedir su uso militar. Trump, por su parte, mantiene abiertas todas las posibilidades, incluida una intervención sobre el terreno. Aunque por ahora no hay una decisión tomada, el programa nuclear iraní sigue planteando dudas y riesgos difíciles de eliminar.