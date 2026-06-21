Trump amenaza a Irán con nuevos ataques si "causa problemas" en Líbano

La tensión entre Estado Unidos e Irán vuelve a aumentar pese a las constantes conversaciones en Suiza entre ambos países. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido a Irán que impida de inmediato que sus "agentes a sueldo en Líbano continúen causando problemas" y ha amenazado con retomar los ataques si no se producen avances en estas negociaciones. "Si no lo hacen volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", afirmó el mandatario.

A través de un mensaje publicado en su red social, Donald Trump, advirtió que esta respuesta por parte de EEUU sería más fuerte, todo ello en un momento en el que ambos países mantienen conversaciones en Bürgenstock (Suiza) para alcanzar un acuerdo. Además, sobre este acuerdo, el vicepresidente JD Vance, que participa en las negociaciones, ha asegurado que se han producido grandes avances.

Negociaciones entre EEUU e Irán: el acuerdo en Suiza

Las conversaciones en Suiza buscan consolidar el acuerdo firmado por Washington y Teherán que abrió un periodo de 60 días para negociar una solución final que acabe con la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Aunque ambas partes han destacado el progreso del acuerdo, la situación sigue siendo conflictiva debido a la violencia que aún se registra en Líbano y a las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Además, Trump ha dejado la puerta abierta a nuevas medidas en el acuerdo en caso de que las conversaciones fracasen. Entre estas medidas, Donald Trump ha planteado que Estados Unidos asuma un mayor control sobre el estrecho de Ormuz lo cual significaría que EEUU se quedaría con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho. Estas declaraciones muestran que pese a las constantes conversaciones, Washington sigue liderando la presión en Irán.