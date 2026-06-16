En qué consiste el acuerdo que van a firmar Estados Unidos e Irán: "Un trampantojo para volver al punto de salida"

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo que será ratificado el viernes en una ceremonia en Suiza, tal y como anunciaron ambas potencias y Pakistán, el país que ha hecho de mediador. Sin embargo, los detalles del acuerdo no se han hecho públicos, por lo que no se sabe muy bien cuáles son los puntos que contiene.

Sin embargo, el profesor Pedro Rodríguez ha avisado en La Brújula que en realidad lo que está ocurriendo es "un trampantojo, un acuerdo para prolongar la tregua actual entre Estados Unidos e Irán, volver al punto de salida". A su juicio, el motivo de no explicar los detalles hasta el propio viernes se debe a que existen dos posibilidades.

Según Rodríguez, los escenarios posibles son dos: "O una rendición incondicional y enormes ventajas por parte de Estados Unidos y enormes ventajas para Irán. O a la implosión del liderazgo internacional de Estados Unidos", en todo caso, ha sentenciado,"todo apunta a que no es un buen acuerdo".

Qué significa volver a la casilla de salida

Lo de volver a la casilla de salida tiene su explicación. Hay que remontarse al principio del conflicto, el "enorme pulso geopolítico entre Irán y Arabia Saudí" dentro del islam, con el cisma religioso entre los chiítas y sunitas. Israel había conseguido su "soledad" y una posibilidad de entenderse con Arabia Saudí e ir "todos contra Irán", según el profesor.

Si bien, esto se ha roto "por el fracaso militar, porque los aliados de Estados Unidos, lo que han visto, sobre todo los de la región, es desprotección", ya que Irán ha podido bombardear las bases estadounidenses, cobrar un impuesto revolucionario para que las exportaciones con destino a Asia pasen por el estrecho de Ormuz... Entonces, la guerra al prolongarse tanto tiempo, ha derivado en "dos guerras, la de Trump y la de Netanyahu".

No se ha cumplido ninguno de los objetivos marcados por Trump

El profesor ha ido más allá, incluso, porque, a pesar de la euforia del presidente estadounidense, Donald Trump, por haber firmado la paz, "no es un acuerdo que justifique tres meses de hostilidades, 7000 muertos, desbaratar la economía internacional y empoderar a los ayatolás", ha criticado.

Ninguno de los objetivos que se marcó Trump se ha cumplido -acabar con el programa nuclear iraní, cambiar el régimen, liberar al pueblo de Irán...-, sino que la realidad es que "el régimen de Teherán está mucho más fortalecido". En concreto, sobre el programa iraní no solo es que no hay avances, sino que sigue ahí "media tonelada de uranio enriquecido a punto de caramelo".