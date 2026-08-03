El vídeo del momento de la caída de un dron ucraniano en una playa del sur de Rusia: hay varios muertos y heridos

Al menos siete personas, entre ellas tres niños, han muerto, y otras 40 han resultado heridas en una playa de Gelendhik, en el Mar Negro, en la región rusa de Krasnodar, tras el derribo de un dron ucraniano. Las autoridades han calificado lo ocurrido de "ataque deliberado". Si bien, desde Ucrania señalan que no atacan deliberadamente a civiles.

En el vídeo compartido por Reuters se ve cómo un aparato no tripulado cae en picado y se estrella contra la arena de la playa, provocando una gran explosión y una onda expansiva, afectando a las personas que en ese momento tomaban el sol. Las alarmas antiaéreas no se han activado, por lo que la mayoría de las personas estaban desprevenidas.

El objetivo real del ataque era un hotel donde se alojan ingenieros rusos

Veniamin Kondratyev, gobernador de la región rusa de Krasnodar, ha tachado lo sucedido de "tragedia", en un comunicado en Telegram en el que también ha cargado contra Ucrania porque este ataque que "no tiene conexión alguna con la infraestructura militar". Hasta el lugar se desplazaron varios equipos médicos que atendieron a los heridos. Un total de 21 personas, entre ellas los tres niños, fueron trasladadas en estado grave al hospital.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha acusado de terrorismo a Ucrania, según ha informado la agencia local de noticias TASS. "En el centro de Europa opera una banda terrorista que ha ocupado el aparato estatal de Ucrania. Los patrocinadores del terrorismo son los países de la OTAN", ha señalado.

Medios locales han indicado que, en realidad, el objetivo real del ataque ucraniano era un hotel de descanso para los especialistas e ingenieros de una empresa de la industria militar rusa.

Zelenski avisa de posibles interferencias del Kremlin en las elecciones de países europeos

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que ha participado en una reunión con embajadores de Kiev, ha asegurado que el objetivo principal es que Rusia pare los combates antes del invierno. De ahí el método elegido, los drones, para que Moscú no tenga "otra alternativa que la paz debido al alto coste de la guerra".

También ha advertido de que las supuestas intenciones del Kremlin de interferir en las próximas elecciones que van a celebrarse en Francia, Alemania, Estados Unidos o Israel porque "nunca pierde la oportunidad de interferir en las elecciones a través de influencia híbrida, medidas financieras o desestabilización".