Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El régimen iraní advierte a Trump de que también él puede ser eliminado"

El cruce de amenazas entre Estados Unidos e Irán, el debate abierto en Europa sobre el papel de la energía nuclear y la despedida al periodista Raúl del Pozo marcan la actualidad del día, así resume Carlos Alsina la actualidad.

Escalada verbal y militar entre EEUU e Irán

Lo primero es el cruce de bravuconadas entre Estados Unidos e Irán. Si hace unos días era Donald Trump quien advertía de que intensificaría los ataques y se mostraba decepcionado con la elección de Jamenei II como nuevo líder supremo, ayer fue un alto cargo del régimen iraní quien devolvió la amenaza.

El jefe de seguridad iraní advirtió directamente al presidente estadounidense de que él también podría ser eliminado. Un intercambio de advertencias que refleja el nivel de tensión que se vive tras casi dos semanas de conflicto.

Mientras tanto, los llamamientos de Estados Unidos e Israel para que la población iraní se levante contra el régimen de los ayatolás no parecen estar teniendo efecto. Cuando en enero hubo protestas masivas, el régimen reprimió las movilizaciones con extrema dureza y acabó con la vida de más de 30.000 jóvenes sin apenas reacción internacional.

Ahora, con los bombardeos en marcha, muchos iraníes temen salir a la calle por miedo a ser víctimas tanto de la Guardia Revolucionaria como de los ataques aéreos.

Tal y como habían anunciado, los gobiernos de Trump y Netanyahu han intensificado los ataques. El presidente estadounidense ha advertido además de que aumentará todavía más la presión si Irán no retira las minas que habría colocado en el estrecho de Ormuz. Anoche anunció que ya habían hundido diez barcos iraníes cargados con ese tipo de explosivos.

La situación está afectando al tráfico marítimo: actualmente hay unos 400 petroleros y cerca de 2.000 buques bloqueados en la zona. Durante la jornada de ayer los mercados se tranquilizaron parcialmente y el precio del petróleo y del gas cayó ante la esperanza de un final cercano del conflicto, una expectativa que podría evaporarse si la guerra se prolonga.

La petrolera saudí Aramco, la mayor del mundo, ha advertido de que ya se acumulan doce días sin que salga petróleo por el estrecho de Ormuz y que una interrupción prolongada sería una catástrofe para la economía mundial. En España, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha señalado que incluso cuando termine el conflicto los precios tardarán tiempo en normalizarse.

Von der Leyen reabre el debate sobre la energía nuclear

El segundo frente político lo ha abierto la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al cuestionar la estrategia energética de la Unión Europea.

Von der Leyen sostiene que, en un contexto de inestabilidad y volatilidad en los mercados de combustibles fósiles, Europa lleva décadas cometiendo un error estratégico al reducir su capacidad nuclear.

En 1990, aproximadamente un tercio de la electricidad europea procedía de la energía nuclear. Hoy apenas representa una sexta parte. La presidenta de la Comisión reconoce los avances en energías renovables como la solar y la eólica, pero considera necesario reforzar también la apuesta por la energía nuclear.

Tras haber sido catalogada como energía limpia en 2022, ahora Von der Leyen propone movilizar fondos públicos que garanticen la inversión privada en los llamados minirreactores modulares, una tecnología que ya se está desarrollando en Francia y cuyo objetivo es estar operativa antes de 2030.

La próxima semana se celebrará un Consejo Europeo en el que se comprobará el respaldo real que tiene esta propuesta. En las últimas horas ya han surgido discrepancias dentro de las propias instituciones comunitarias.

La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, expresó su desacuerdo con la idea de que la Unión Europea no deba actuar como guardiana del orden internacional basado en normas. En una línea similar, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendió que la UE debe seguir ejerciendo como contrapeso frente a los abusos de las grandes potencias.

Según Costa, con Rusia violando la paz, China alterando el comercio mundial y Estados Unidos desafiando el orden internacional, las soluciones multilaterales son hoy más necesarias que nunca. Un discurso en el que también insistió Pedro Sánchez en una entrevista concedida anoche a eldiario.es, en la que defendió la importancia del derecho internacional.

Despedida al periodista Raúl del Pozo

La jornada está marcada también por el recuerdo al periodista Raúl del Pozo, una de las figuras más singulares del periodismo español. Columnista y reportero —o reportero columnista, que para muchos era lo mismo— su trayectoria ha sido recordada hoy en numerosos medios.

Especialmente en el diario El Mundo, donde desarrolló gran parte de su carrera. Del Pozo fue también una voz muy vinculada a la radio y durante años participó en este programa cada viernes con su característico cierre: “¡Viva el vino!”.

Su capilla ardiente quedará instalada en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa de Madrid, antigua sede del Ayuntamiento de la capital. Permanecerá abierta al público desde las nueve y media de la mañana hasta las nueve de la noche.

A lo largo del día se sucederán los homenajes y recuerdos a un periodista que dejó una huella personalísima en la prensa española.