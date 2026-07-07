Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Como cada año, y por sanfermines, llega la cumbre de la OTAN"

La cumbre de la OTAN en Ankara, la ausencia de Begoña Gómez por decisión judicial y el nuevo intento del Gobierno de sacar adelante la senda de déficit centran la actualidad de este miércoles. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La OTAN se prepara para una Europa con menos presencia militar de Estados Unidos

La cumbre de la OTAN arranca hoy y mañana en Ankara con Recep Tayyip Erdogan como anfitrión. El presidente turco aprovechará el encuentro para reforzar su imagen internacional tras años de críticas por la persecución de la oposición política y social.

Sobre el papel, el principal asunto será cómo los aliados europeos empiezan a prepararse para la reducción de la presencia militar de Estados Unidos en el continente. La Administración de Donald Trump ya ha confirmado la retirada de 5.000 de los 36.000 soldados desplegados en Alemania, un recorte que también afectará a cazas, bombarderos y portaaviones. En España, el ejército estadounidense mantiene cerca de 4.000 efectivos, principalmente en las bases de Morón y Rota.

Más allá de los asuntos militares, la atención volverá a centrarse en la relación entre Trump y los líderes europeos. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha negado que el presidente estadounidense esté dividiendo a la OTAN, aunque mantiene una posición claramente alineada con Washington.

Antes incluso de llegar a Turquía, Trump volvió a protagonizar una polémica al revelar que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se levantara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que finalmente pudo disputar el encuentro en el que Estados Unidos cayó por 4-1.

El presidente norteamericano también volvió a cargar contra Giorgia Meloni, asegurando en tono irónico que solicitará una orden de alejamiento por sus intentos de recomponer la relación entre ambos. Tampoco faltaron nuevas críticas hacia el presidente francés, Emmanuel Macron, convertidas ya en una constante.

Begoña Gómez no viajará a Turquía por decisión judicial

Finalmente, Begoña Gómez no acompañará a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. Aunque había sido invitada por la esposa de Erdogan, el juez Antonio Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado durante sus vacaciones, ha rechazado autorizar el viaje al mantenerse vigente la retirada de su pasaporte.

El magistrado considera que Turquía no ofrece el mismo nivel de cooperación policial y judicial que Reino Unido, país al que sí podrá desplazarse próximamente para asistir a la graduación de su hija. Desde Moncloa califican la decisión de "incomprensible" y mantienen las críticas a las medidas cautelares acordadas por Peinado, que el Gobierno considera desproporcionadas.

El Gobierno vuelve a intentar aprobar la senda de déficit

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy una nueva senda de déficit, aunque el Ejecutivo da prácticamente por hecho que volverá a ser rechazada en el Congreso, repitiendo el bloqueo parlamentario que ha marcado buena parte de la legislatura. La principal novedad de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda es la posibilidad de establecer un déficit asimétrico para las comunidades autónomas, permitiendo un mayor margen a las regiones más endeudadas.

La iniciativa ha dividido a los gobiernos autonómicos del Partido Popular. Mientras la Comunidad de Madrid rechaza frontalmente la propuesta, otras autonomías como la Región de Murcia consideran que merece ser estudiada. Todo ello se produce además a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie la próxima semana sobre la ley de amnistía, una resolución que podría marcar el panorama político de cara al otoño.