Ruth Conde, MSF: “He visto a madres salir del hospital con sus recién nacidos en una bolsa de plástico para protegerlos del frío”

Ruth Conde, enfermera pediátrica de Médicos Sin Fronteras que acaba de regresar de la Franja de Gaza, admite que la falta de recursos provoca situaciones tan espeluznantes como ver a los recién nacidos salir del hospital enrollados en una bolsa plástico para protegerlos del frío. “He visto estructuras desaparecer, equipos agotados, familias que se rompen, bebés que luchan por respirar en esas incubadoras compartidas, mujeres que vienen a dar a luz después de caminar kilómetros bajo la lluvia y que se van del hospital con su recién nacido dentro de una bolsa de plástico para poder protegerlo del frío”, lamenta.

“Sin personal, sin seguridad y sin material un hospital ya no es un hospital”.

Conde advierte que, dos años después, “no queda ningún hospital plenamente operativo, todos han sido atacados por Israel en una o más ocasiones. Y los que funcionan lo hacen con recursos mínimos y con un personal que está exhausto”. Y añade que “sin personal, sin seguridad y sin material un hospital ya no es un hospital nunca más por mucho que siga en pie”.

1.700 trabajadores humanitarios asesinados desde el 7 de octubre de 2023

Asegura que la destrucción de Gaza no son solo los edificios, es la destrucción del tejido humano. Recuerda que “más de 1700 trabajadores humanitarios han sido asesinados en estos dos años, y los que quedan están procesando las pérdidas”. “Aun así he visto algo que no se destruye: la dignidad y la determinación de la gente de Gaza y nuestros compañeros que siguen trabajando cuando todo a su alrededor ha sido devastado”, afirma Ruth Conde.

Los recortes de la ayuda norteamericana están afectando gravemente a la lucha contra la malaria, la tuberculosis o el sida en África, y también a la ayuda que no llega a aquellos lugares donde en estos momentos se está produciendo una catástrofe humanitaria como Sudán, República Democrática del Congo o Gaza.

MSF y el IECAH habla de un 10% menos de financiación en 2024 respecto a 2023 (5.000 millones de dólares menos) y un 34% más baja si nos fijamos en datos de este 2025. Aseguran los autores del informe que se materializa el anunciado colapso del sistema humanitario.