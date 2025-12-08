Qué pasa en el Louvre: un robo, una fuga de agua y ahora una huelga evidencian la crisis del emblemático museo de Francia

El pasado 19 de octubre ocurrió un hecho insólito: unos ladrones, que ya han sido detenidos, asaltaron el museo del Louvre llevándose consigo nueve joyas de un "valor incalculable", que pertenecen a la colección de Napoleón y la emperatriz Eugenia de Montijo y que todavía no han sido recuperadas. Un robo que se produjo en tan solo siete minutos, y que puso en evidencia los fallos de seguridad del museo más visitado del mundo.

La contraseña de los sistemas de seguridad era "Louvre", la cobertura de los sistemas de videovigilancia (CCTV) era muy deficiente, hasta el punto de que el 61% de las galerías no tienen cámaras y, se descubrió que las vitrinas que protegen a las joyas eran resistentes a balas, pero no a herramientas eléctricas. Además, algunos de los accesos al museo no estaban correctamente vigilados.

Una auditoría avisó en 2018 de que el balcón por el que entraron los ladrones era "un punto débil"

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha manifestado en una entrevista en Le Parisien que hace cuatro años -cuando ocupó el cargo-, le aseguraron que la seguridad de las joyas estaba garantizada. "Si había algo de lo que podíamos estar completamente tranquilos eran las joyas de la Corona", porque se había reforzado su seguridad con "tres nuevas y robustas vitrinas", le dijeron.

Sin embargo, descubrió poco después del robo una auditoría que realizó la joyería Van Cleef & Arpels en 2018, que marcó como punto débil el balcón de la Galería Apolo -en la que estaban las joyas-, por la que entraron los ladrones ayudados de un elevador. Los atracadores rompieron una de las ventanas para poder acceder.

"Unas 400 obras" dañadas tras la rotura de las tuberías de la biblioteca

Sin embargo, los problemas del Louvre no se han terminado con el robo. Una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias el pasado 27 de noviembre provocada por la rotura de unas tuberías - de las que ya se sabía su estado defectuoso- ha provocado que diferentes obras y documentos antiguos se hayan dañado. Además, la moqueta y los despachos de trabajo han quedado inservibles.

La Tribune de l'Art, una publicación especializada que es la que ha revelado este hecho, ha cifrado en "unas 400 obras" las que han resultado dañadas, algunas "irrecuperables". "Una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo de nuestros compañeros", indicaba un correo electrónico del Comité de Higiene, de Seguridad y de Condiciones de Trabajo (CHSCT).

Los trabajadores denuncian falta de recursos

El director de la Tribune de l'Art, Didier Rykner, ha señalado que lo que ha ocurrido no es una sorpresa porque el personal del departamento lleva "desde hace años" pidiendo fondos para proteger a los libros de una "potencial ruptura" de las tuberías, "cuyo estado vetusto es bien conocido".

En este contexto, los trabajadores del Louvre han convocado una huelga a partir del 15 de diciembre, -con posibilidad de prolongarse varios días- para denunciar las condiciones de trabajo y la falta de recursos, según han indicado fuentes sindicales -CGT, CFDT y Sud- a medios franceses.