Qué pasa con Cuba y por qué Donal Trump dice que "tendrá el honor de tomarla o liberarla"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que será quien tenga "el honor" de "tomar Cuba" en referencia a su intención de forzar un acuerdo con las autoridades de La Habana o, de lo contrario, impulsar una intervención más directa.

Un periodista ha preguntado a Trump durante un acto en la Casa Blanca si la estrategia con Cuba sería similar a aplicada en Venezuela o Irán. "No puedo decirte eso. Ellos están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada", ha indicado.

De inmediato, ha asegurado que "creo que tendré el honor de tomar Cuba". "Ese sería un gran honor", ha planteado. Otro periodista le ha pedido más explicaciones sobre la expresión "tomar Cuba": "Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad".

Una nación muy debilitada

Trump ha insistido en la debilidad de Cuba, de su dirigencia, y ha subrayado que se trata de "una nación muy debilitada". Sin embargo, ha resaltado que se trata de "una isla hermosa" con "gran gente" y ha recordado que muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos han prosperado.

"Conozco a muchas personas de Cuba que fueron tratadas terriblemente y son personas muy emprendedoras. Vinieron aquí y se hicieron ricos", ha apuntado. "Un amigo mío empezó sin nada y ahora es el mayor dueño de gasolineras del país. Es cubano", ha señalado.

Muchos de esos cubanos aspiran a regresar a la isla. "Su familia quiere volver a Cuba de visita. No han regresado en 50 años. Muchos cubanos dicen que les gustaría volver", ha resaltado.

Apagones y bloqueo

Este mismo lunes Cuba ha sufrido un apagón total de la red eléctrica. Las autoridades achacan estas dificultades al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, que en enero amenazó con aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla.

Antes de esta nueva "desconexión total" la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

Una persona descansa en una calle este lunes, en La Habana (Cuba) | EFE/ Ernesto Mastrascusa

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

La situación estructural del SEN es crítica por las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país pero también porque el Gobierno cubano no dispone de suficientes divisas para importar combustible para los motores de generación que requieren diésel o fuel oil.

Cuba busca el diálogo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el lunes a medios locales que hay contactos con EE.UU. para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

La Administración Trump ha planteado la posibilidad de que el mandatario cubano abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con The New York Times.

Según dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, de acuerdo con el diario.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, Washington no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.