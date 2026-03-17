Alsina señala el "desdén" de Trump hacia Cuba: "Lo que importa es tener a alguien que haga lo que se le diga"

Como cada semana, Más de uno y Espejo Público han conectado sus emisiones para analizar la actualidad política, con especial atención al escenario internacional y nacional. El primer asunto abordado ha sido el nuevo foco de interés de Donald Trump sobre Cuba, el presidente de EEUU ha asegurado que "será un honor para él tomar Cuba" y que lo hará pronto porque es un país muy débil.

Unas declaraciones que Susanna Griso ha calificado de "humillantes". En la misma línea, Carlos Alsina ha señalado que el tono del mandatario estadounidense refleja "desdén" hacia la sociedad cubana. El comunicador ha comparado esta estrategia con su actuación en Venezuela, donde —según su análisis— la prioridad no es tanto la democracia o la transición política como contar con un interlocutor alineado con los intereses de Washington, "lo que importa es tener a alguien que haga lo que se le diga", ha asegurado.

Alsina ha criticado además el estilo de toma de decisiones de Trump, al que ha definido como unilateral. A su juicio, el hecho de que no consulte ni busque consensos internacionales debilita la legitimidad de sus acciones. Como ejemplo, ha citado la situación en el estrecho de Ormuz, donde —según ha apuntado— el escenario sería distinto si las decisiones respondieran a alianzas internacionales y a una estrategia compartida, en lugar de a iniciativas individuales.

En paralelo, ambos comunicadores han puesto el foco en la situación interna de Cuba. Alsina ha expresado su deseo de que la población cubana pueda alcanzar condiciones de vida dignas, más allá de las limitaciones en materia de libertades. Por su parte, Griso ha relatado testimonios de contactos personales en la isla, que describen un contexto de fuerte deterioro: dificultades para conservar alimentos por los cortes eléctricos, aumento de la inseguridad y caída del turismo. "La sensación es de agotamiento absoluto", ha resumido.

Pacto entre PP y Vox en Castilla y León

En clave nacional, la conversación también ha abordado el escenario político en Castilla y León. Griso ha explicado que Alfonso Fernández Mañueco, tras su victoria electoral, se inclina por gobernar en solitario, aunque sin cerrar la puerta a una coalición. Para Alsina, esta posición responde a una lógica habitual: quien gana unas elecciones aspira primero a gobernar solo y, en una fase posterior, negocia posibles apoyos o acuerdos de gobierno.

Sin embargo, Alsina ha destacado como la existencia de un documento marco elaborado por la dirección del PP en el que se estable un "reparto de sillones" para los pactos de investidura con Vox condiciona mucho la posición de Mañueco. Además, ha señalado la paradoja de que el Partido Popular ponga el acento en la crítica al PSOE en lugar de interpretar los resultados como un respaldo a su propia gestión, en la búsqueda de generar unas expectativas de cara a las elecciones generales que no siempre se cumplen.

Por último, Alsina ha destacado como llamativo el movimiento interno en el PSOE andaluz, donde se busca implicar a Susana Díaz en apoyo a la candidatura de María Jesús Montero. Según ha apuntado, la expresidenta andaluza mantiene mejor relación con Montero —quien fue su consejera de Hacienda— que con el actual líder regional, Juan Espadas, al que ha atribuido su salida de la primera línea política.