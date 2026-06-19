Qué pasa con el acuerdo entre EEUU e Irán: se pospone la reunión de los mediadores en Suiza mientras Israel sigue bombardeando Líbano

El encuentro previsto para este viernes en Suiza entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del acuerdo de entendimiento ha sido "pospuesto", según ha confirmado el Ministerio de Exteriores suizo, después de que Pakistán, que ejerce de mediador en el proceso, anunciara la cancelación de la reunión.

"Las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo estaban previstas para el viernes 19 de junio de 2026 en Bürgenstock, en el cantón de Nidwalden. Estas se han pospuesto por el momento", ha indicado la diplomacia helvética en un comunicado en el que señala la disposición de Suiza a "facilitar las conversaciones".

Este mismo viernes, el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, ha afirmado que el primer ministro del país y mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza como tenía previsto, y que el encuentro entre delegaciones "se ha cancelado" tras la firma telemática.

La Casa Blanca espera que las conversaciones puedan comenzar "cuanto antes"

"Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible", ha explicado la Casa Blanca en una declaración difundida a medios estadounidenses como el portal de noticias The Hill.

En la misma, alega que "la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible" y que el vicepresidente no partiría en la noche del jueves (madrugada del viernes en España).

No obstante, la Casa Blanca ha indicado que informará "tan pronto" como tenga "novedades concretas sobre los próximos pasos" y ha manifestado esperar que "las conversaciones técnicas" puedan comenzar "cuanto antes".

Israel sigue bombardeando Líbano y Francia pide que detenga sus ataques

A escasas horas de haber firmado el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, Israel sigue bombardeando Líbano. Este jueves, y apenas unas horas después de la firma del acuerdo, Israel llevó a cabo un ataque mortal en el sur del Líbano.

Francia ya ha pedido a Israel que detenga sus ataques en Líbano y ha subrayado que EEUU debe "presionar" para lograrlo.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha recalcado que Israel debe poner fin a las hostilidades en Líbano y ha afirmado que Estados Unidos "debe ejercer la presión necesaria" sobre el Gobierno israelí para que dé este paso, tras la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para avanzar hacia la paz en Oriente Próximo.

"Este acuerdo estipula el cese de las hostilidades, y el Gobierno israelí debe respetarlo. Estados Unidos, en particular, debe ejercer toda la presión necesaria sobre el Gobierno israelí para garantizar su cumplimiento", ha dicho Barrot en una entrevista concedida a la emisora France Info.

Estas palabras han llegado en una jornada en la que el Ejército de Israel ha confirmado la muerte de cuatro militares en ataques de Hezbolá, mientras que al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de los bombardeos israelíes contra diversos puntos del sur de Líbano.

Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán, mientras que Hezbolá ha afirmado que mantendrá sus operaciones mientras las fuerzas israelíes sigan presentes en territorio libanés y no se ciñan al alto el fuego.