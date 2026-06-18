Israel vulnera el acuerdo entre EEUU e Irán con un ataque mortal en el Líbano

Apenas unas horas después de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de tres meses de conflicto regional, Israel ha llevado a cabo un ataque mortal en el sur del Líbano que amenaza con desestabilizar la frágil tregua alcanzada por Washington y Teherán.

Según informan medios regionales y agencias locales, un dron israelí ha atacado un vehículo en las inmediaciones de Kfar Tebnint, en el distrito libanés de Nabatiyé, causando al menos una víctima mortal. Se trata del primer ataque letal atribuido a Israel en territorio libanés tras la entrada en vigor del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El pacto firmado entre Washington y Teherán contempla el cese de operaciones militares en varios frentes de Oriente Medio, incluido el Líbano, además de un compromiso de reducción de tensiones y negociaciones para un acuerdo definitivo en los próximos 60 días.

Sin embargo, el Gobierno israelí ha mostrado su rechazo a varios aspectos del entendimiento alcanzado por la administración estadounidense con Irán. Sectores políticos y militares israelíes consideran que el acuerdo concede excesivas ventajas a Teherán y no garantiza el desmantelamiento de sus capacidades estratégicas ni la neutralización de sus aliados regionales, especialmente Hezbolá.

Tensión en el Líbano

La ofensiva se produce en un contexto especialmente delicado. Días antes, Israel ya había bombardeado posiciones vinculadas a Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, provocando víctimas mortales y heridos, mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encontraban en su fase final.

Analistas internacionales advierten de que estos ataques podrían poner en peligro la implementación del acuerdo y alimentar nuevas tensiones entre Washington y Jerusalén. Irán ha insistido en que la estabilidad en el Líbano es una condición fundamental para consolidar la paz regional, mientras que Hezbolá ha mantenido su apoyo al proceso diplomático, aunque ha advertido que responderá a futuras agresiones israelíes.

Por el momento, ni Estados Unidos ni Irán han anunciado medidas concretas en respuesta al ataque. No obstante, la acción israelí evidencia las dificultades que afrontará el nuevo acuerdo para traducirse en una paz duradera en una región donde múltiples actores mantienen intereses y objetivos enfrentados.