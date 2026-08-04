Qué es la ciclosporiasis, el brote de una bacteria que causa "diarrea explosiva" y que deja dos fallecidos en Michigan

Un brote de diarrea causado por el parásito Cyclospora está causando estragos en Estados Unidos. Son 20.000 las personas que ya se han visto afectadas por el virus, que se encuentra presente en alimentos frescos. Tal es la afectación que las autoridades sanitarias han confirmado los dos primeros fallecidos por la enfermedad en Michigan.

Según ha informado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, los dos pacientes sufrieron complicaciones debido a la enfermedad, entre ellas una deshidratación intensa y la aparición de debilidad muscular. El organismo no ha facilitado más información sobre los fallecidos, aunque ha insistido en que este tipo de infección no suele ser mortal.

"Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Los dos casos enfermaron antes de la retirada voluntaria de la lechuga iceberg anunciado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos", ha explicado el Departamento de Salud estatal en un breve comunicado.

¿Qué es la Cyclospora?

La Cyclospora es un parásito microscópico que provoca evacuaciones intestinales frecuentes en forma de "diarrea explosiva", según han recogido los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Se trata de un brote que tiende a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y durante el verano y que rara vez es mortal.

El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces, causando además pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fiebre leve, dolor abdominal, fatiga e hinchazón, y puede prolongarse durante semanas si no recibe tratamiento antibiótico.

El origen del virus

El brote comenzó el pasado mes de mayo tras la detección de varios casos en diversos estados del país, y en la actualidad ya sufren las consecuencias del virus más de 20.000 personas, de las cuales 200 se encuentran hospitalizadas. Según las primeras investigaciones, el origen del brote podría situarse en la lechuga iceberg procedente de México.

Y es que las autoridades sanitarias empezaron a investigar a mediados de julio la relación entre el brote y una serie de productos vendidos por la multinacional Taco Bell, que retiró de manera preventiva algunos productos que llevaban lechuga, cebolla, cilantro, pico de gallo o guacamole.

No es el primer caso

Aunque la enfermedad deja ya dos fallecidos, no es la primera vez que se detecta en suelo americano. En 2018, McDonald's tuvo que retirar sus ensaladas en 14 estados por otro brote de este tipo, mientras que en 2019 el país registró la mayor cantidad de casos de ciclosporiasis reportados, con alrededor de 4.700.

No obstante, a pesar del número de afectados, las autoridades afirman que el brote empieza a reducirse. "Tenemos cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo", ha apuntado Laina Stebbins, portavoz del Departamento de Salud estatal.